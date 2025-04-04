Бабак зазначив, що заходи з модернізації мережі закладів вищої освіти відповідають рекомендаціям Європейської комісії в рамках Пакету розширення Європейського Союзу 2023 року.

«Це відповідь на зміну демографічної ситуації в Україні та прагнення до підвищення якості освіти. Коли ми говоримо про створення, реорганізацію чи ліквідацію ЗВО державної форми власності, то маємо усвідомлювати, що це не власність ректора чи навіть колективу ЗВО. Це власність держави, і рішення про створення, реорганізацію або ліквідацію ухвалюються Кабінетом Міністрів», – розповів Бабак в інтерв’ю Українським Новинам.

У відповідь на запитання про причини ліквідації юракадемії голова Освітнього комітету Верховної Ради порівняв рейтинги і дані про акредитацію освітніх програм Одеської юракадемії та Одеського національного університету ім. Мечникова.

«Щодо акредитацій: в ОЮА з 50 наявних ОП, на яких здобувають освіту здобувачі, 15 ОП не мають акредитації (що складає 30%), в ОНУ Мечникова зі 133 наявних ОП, на яких здобувають освіту здобувачі, 10 ОП не мають акредитації (що складає 7,5%). Ось коротко про те, як я оцінюю це рішення», – сказав Сергій Бабак.

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На запитання: «Чи може Ківалов претендувати на приватизацію будівель ОЮА в разі дозволу на їхню приватизацію?», Бабак відповів, що не володіє інформацією.

«Для цього є уповноважені органи», – додав він.

Нагадаємо, Київський окружний адміністративний суд призупинив реорганізацію Національного університету «Одеська юридична академія» до завершення судових спорів.