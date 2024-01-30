В Одесі забудовник обдурив інвесторів на 6,5 мільйона гривень

Про це повідомили в поліції Одеської області.

За даними слідства, чоловік протягом чотирьох років укладав договори з громадянами про інвестування в майбутнє житло в “новобудові” на вулиці Мечникова. Забудовник навіть створив видимість будівельних робіт: зніс нежитлові приміщення, які були на земельній ділянці, та огородив її парканом. При цьому жодних дозвільних документів, що засвідчують право власності або користування земельною ділянкою, він не отримував.

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Не дочекавшись просування будівництва, четверо вкладників звернулися в поліцію. Під час досудового слідства поліцейські встановили ще десять постраждалих, які вклали свої гроші в нерухомість.

Загалом правопорушник завдав даним інвесторам збитків на суму майже 6,5 мільйонів гривень.

Директора будівельної компанії звинувачують у заволодінні чужим майном, вчиненому у великих та особливо великих розмірах за ч.ч. 4, 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

“Одесская жизнь” відповідає на запитання читачів:

Які квартири в Одесі краще обходити десятою дорогою?

Як перевірити продавця?

Які слизькі моменти бувають у договорі із забудовником?