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В Одесі забудовник обдурив інвесторів на 6,5 мільйона гривень

В Одесі забудовник обдурив інвесторів на 6,5 мільйона гривень

В Одесі судитимуть директора будівельної компанії, який отримав від людей майже 6,5 мільйонами гривень за квартири в новобудові. Забудовник кілька років вводив в оману вкладників, але житловий будинок так і не побудував.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

За даними слідства, чоловік протягом чотирьох років укладав договори з громадянами про інвестування в майбутнє житло в “новобудові” на вулиці Мечникова. Забудовник навіть створив видимість будівельних робіт: зніс нежитлові приміщення, які були на земельній ділянці, та огородив її парканом. При цьому жодних дозвільних документів, що засвідчують право власності або користування земельною ділянкою, він не отримував.

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Не дочекавшись просування будівництва, четверо вкладників звернулися в поліцію. Під час досудового слідства поліцейські встановили ще десять постраждалих, які вклали свої гроші в нерухомість.

Загалом правопорушник завдав даним інвесторам збитків на суму майже 6,5 мільйонів гривень.

Директора будівельної компанії звинувачують у заволодінні чужим майном, вчиненому у великих та особливо великих розмірах за ч.ч. 4, 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

“Одесская жизнь” відповідає на запитання читачів:

  • Які квартири в Одесі краще обходити десятою дорогою?
  • Як перевірити продавця?
  • Які слизькі моменти бувають у договорі із забудовником?
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