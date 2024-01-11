Спалах кору в Одесі: що відомо про хворих дітей

Про це на брифінгу повідомила завідувачка відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних хвороб Одеського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Лариса Потієнко.

Як повідомляло “Одеське життя”, наприкінці грудня 2023 року в Одесі зареєстровано 2 лабораторно підтверджені випадки кору.

За словами Лариси Потієнко, захворіли діти з однієї родини, які не були щеплені проти кору через відмову батьків за релігійними переконаннями. На Одещині відсоток відмов від вакцинації з релігійних переконань становить 20%.

Усього по області з початку року було зареєстровано 11 випадків підозри на кір. Усі хворі були лабораторно обстежені, їх у 9 випадках діагноз «кір» скасовано, у 2-х – лабораторно підтверджено.

І якщо не буде нових випадків, спалах буде закрито після інкубаційного періоду – 18 січня 2024 року.

Кір – одне з найбільш заразних захворювань: із 10 невакцинованих людей, які мали контакт із хворим, 9 захворіють. Кір може викликати серйозні ускладнення: пневмонію, отит (вушна інфекція), енцефаліт (запалення мозку) та інші, призводити до інвалідизації та фатальних наслідків. Специфічних ліків від кору немає. Єдиний ефективний захист від цієї небезпечної хвороби – вакцинація.

Чи є в Україні епідемія кору?

За даними моніторингу, захворюваність на кір за останні два роки не реєструвалася і динаміка багаторічних спостережень вказує на періодичну циклічність епідемічного процесу з інтервалом 2-3 роки.

Останній циклічний підйом захворюваності в Одеській області був зареєстрований у 2017 році і тривав три роки. За цей період перехворіло на кір майже 5 з половиною тисяч осіб, з них близько 3 тисяч дітей до 17 років, що становить 55% від загальної кількості хворих.

Загалом по Україні за 11 місяців 2023 року зареєстровано 55 випадків кору, що у 5 разів більше, ніж у 2022 році. Випадки кору реєструвалися у 13 регіонах та Києві. Переважно хворіли не щеплені діти (56%), наголосила заступник директора департаменту охорони здоров’я Одеської ОВ Оксана Сорочан.

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Одеські медики закликаю вакцинувати дітей від кору

Минулого року в Одесі досягнуто високих показників наздоганяючої вакцинації дітей від кору, яку провело МОЗ України. Про це повідомили у мерії.

Рекомендовано вакцинувати дитину від кору як тільки їй виповнився рік, і друге щеплення зробити відразу після шести років.

Якщо дитина пропустила перше або друге щеплення від кору за віком, потрібно якнайшвидше звернутися до педіатра і залучити щеплення.

Для щеплень використовується комплексна вакцина КПК, яка формує імунітет проти кору, а також паротиту та краснухи.

У дитячих міських поліклініках Одеси є вакцина КПК MMR виробництва США, яка має високу якість та всі необхідні сертифікати. Для повного захисту від кору дитина повинна отримати дві дози вакцини у 12 місяців та у 6 років. Вакцинація безкоштовна.