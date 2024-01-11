Вспышка кори в Одессе: что известно о заболевших детях

Об этом на брифинге сообщила заведующая отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных болезней Одесского центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Лариса Потиенко.

Как сообщала «Одесская жизнь», в конце декабря 2023 года в Одессе зарегистрировано 2 лабораторно подтвержденных случая кори.

По словам Ларисы Потиенко, заболели дети из одной семьи, которые не были привиты против кори из-за отказа родителей по религиозным убеждениям. В Одесской области процент отказов от вакцинации по религиозным убеждениям составляет 20%.

Всего по области с начала года было зарегистрировано 11 случаев подозрения на корь. Все больные были лабораторно обследованы, из них в 9 случаях диагноз «корь» отменен, в 2-х – лабораторно подтвержден.

И если не будет новых случаев, вспышка будет закрыта после инкубационного периода – 18 января 2024 года.

Корь — одно из наиболее заразных заболеваний: из 10 невакцинированных людей, которые имели контакт с больным, 9 заболеют. Корь может вызвать серьезные осложнения: пневмонию, отит (ушная инфекция), энцефалит (воспаление мозга) и другие, приводить к инвалидизации и роковым последствиям. Специфических лекарств от кори нет. Единственная действенная защита от этой опасной болезни – вакцинация.

Есть ли в Украине эпидемия кори?

По данным мониторинга, заболеваемость корью за последние два года не регистрировалась и динамика многолетних наблюдений указывает на периодическую цикличность эпидемического процесса с интервалом 2-3 года.

Последний циклический подъем заболеваемости в Одесской области был зарегистрирован в 2017 году и длился 3 года. За этот период переболело корью почти 5 с половиной тысяч человек, из них около 3-х тысяч детей до 17 лет, что составляет 55% от общего количества заболевших.

В целом по Украине за 11 месяцев 2023 года зарегистрировано 55 случаев кори, что в 5 раз больше, чем в 2022 году. Случаи кори регистрировались в 13 регионах и Киеве. Преимущественно болели не привитые дети (56%), отметила заместитель директора департамента здравоохранения Одесской ОВА Оксана Сорочан.

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Одесские медики призываю вакцинировать детей от кори

В прошлом году в Одессе достигнуты высокие показатели догоняющей вакцинации детей от кори, которую провело Минздрав Украины. Об этом сообщили в мэрии.

Рекомендовано вакцинировать ребенка от кори как только ему исполнился год, и вторую прививку сделать сразу после наступления шести лет.

Если ребенок пропустил первую или вторую прививку от кори по возрасту, нужно как можно быстрее обратиться к педиатру и привлечь прививку.

Для прививок используется комплексная вакцина КПК, которая формирует иммунитет против кори, а также паротита и краснухи.

В детских городских поликлиниках Одессы есть вакцина КПК MMR производства США, которая имеет высокое качество и все необходимые сертификаты. Для полной защиты от кори ребенок должен получить две дозы вакцины в 12 месяцев и в 6 лет. Вакцинация бесплатная.