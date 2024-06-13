Сьогодні – Вознесіння Господнє: прикмети та заборони дня

Кого вшановує церква 13 червня

13 червня 2024 року православні відзначають Вознесіння Господнє. Ця дата однакова як для нового, так і для старого стилю, оскільки залежить від дати Великодня і відзначається у 40-й день після неї. Свято присвячене сходження Ісуса Христа на небо через 40 днів після мученицької смерті на хресті та чудового Воскресіння.

А ще 13 червня за новим календарним стилем (26 червня – за старим) – день пам’яті мучениці Акіліни Старшої.

Акіліна була родом із фінікійського міста Бібла (нині Ліван). Вона жила у III столітті, її виховали у християнській вірі. Коли дівчинці було 12 років, вона розповіла подругам про Христа. Про це донесли правителю, який наказав покликати Акіліну до нього. Ласкою та вмовляннями її намагалися переконати зректися, але дівчинка сповідала свою віру перед судом та правителем Волусіаном.

Тоді дівчинку передали до рук катів. Але вночі до Акіліни з’явився ангел – він зцілив її і звелів викрити Волусіана. Правитель, побачивши дівчинку, злякався і звелів її стратити. Але Акіліна померла дорогою на ешафот.

Мощі Акіліни перенесли до Константинополя – до храму, збудованого на її честь.

Церковне свято 13 червня за старим стилем

13 червня за старим календарним стилем – день пам’яті апостола від 70-ти Єрма, Вознесіння Господнє.

У кого іменини 13 червня

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Олександр, Андрій, Ганна, Антоніна, Данило, Іван, Яків.

За старим стилем іменини у Бориса, Єремея, Христини, Миколи, Романа, Пилипа.

Про що говорять прикмети на 13 червня

Сонячний день видався і багато комарів – хороша погода встановиться надовго;

Огірки ще не достигли – будуть несмачними;

Наснилися родичі – треба запам’ятати сон.

У народному календарі 13 червня – свято Акуліна Гречишниця, яке прозвали так тому, що сіяли гречку за тиждень та через тиждень після цього дня.

Що можна робити 13 червня

У свято Вознесіння багато віруючих йдуть у храм. Ті, хто не має такої можливості, можуть помолитися вдома.

У святої Акіліни просять зцілення від хвороб, допомоги у сімейних проблемах, а також гарного врожаю гречки.

За народними звичаями цього дня готують гречану кашу або гречаники, на які запрошують родичів.

Що не можна робити 13 червня