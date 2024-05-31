Не варто сваритися, працювати в саду та по дому: що відзначає церква 31 травня

Не варто сваритися, працювати в саду та по дому: що відзначає церква 31 травня

Церковне свято сьогодні, 31 травня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.

31 травня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

31 травня за новим церковним календарем православні віряни вшановують апостола від 70 Єрма.

Хто такий апостол від 70 Єрма

Апостол Єрма, відомий також як Єрм, був одним з апостолів від сімдесяти і відігравав важливу роль у ранній християнській громаді. У посланні до Римлян апостол Павло згадує Єрму разом з іншими братами, просячи вітати їх (Рим. 16:14). Це свідчить про те, що Єрма був видатним членом християнської громади в Римі, оскільки Павло відзначив його ім’я серед інших. За церковним переказом, Єрма був єпископом Філіппополя і відомий своїми подвигами та працею у проповідуванні Євангелія. Його життя і діяльність залишили глибокий слід в історії християнства, нагадуючи нам про відданість і служіння Богу.

Народні прикмети 31 травня

Прикмети цього дня говорять наступне:

  • дивилися, який сьогодні день: увечері на траві роса — чекайте на спекотні дні;
  • дощить — буде багатий урожай;
  • почути, як кує зозуля — до хорошої погоди влітку;
  • роса швидко висохла — дощитиме;
  • погожий день вказує, що такою буде погода під час збирання хліба;
  • вранці сильний туман — до великого урожаю грибів;
  • затяжний дощ — урожай буде поганим.

Що не можна робити 31 травня

Сьогодні не можна робити таке:

  • сваритися і лихословити;
  • працювати в саду і по дому;
  • запрягати і змушувати працювати коня.

Дивіться також: повний православний церковний календар на 2024 рік за новоюліанським і юліанським стилями

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