Не варто сваритися, працювати в саду та по дому: що відзначає церква 31 травня

Церковне свято сьогодні, 31 травня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.
31 травня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем
31 травня за новим церковним календарем православні віряни вшановують апостола від 70 Єрма.
Хто такий апостол від 70 Єрма
Апостол Єрма, відомий також як Єрм, був одним з апостолів від сімдесяти і відігравав важливу роль у ранній християнській громаді. У посланні до Римлян апостол Павло згадує Єрму разом з іншими братами, просячи вітати їх (Рим. 16:14). Це свідчить про те, що Єрма був видатним членом християнської громади в Римі, оскільки Павло відзначив його ім’я серед інших. За церковним переказом, Єрма був єпископом Філіппополя і відомий своїми подвигами та працею у проповідуванні Євангелія. Його життя і діяльність залишили глибокий слід в історії християнства, нагадуючи нам про відданість і служіння Богу.
Народні прикмети 31 травня
Прикмети цього дня говорять наступне:
- дивилися, який сьогодні день: увечері на траві роса — чекайте на спекотні дні;
- дощить — буде багатий урожай;
- почути, як кує зозуля — до хорошої погоди влітку;
- роса швидко висохла — дощитиме;
- погожий день вказує, що такою буде погода під час збирання хліба;
- вранці сильний туман — до великого урожаю грибів;
- затяжний дощ — урожай буде поганим.
Що не можна робити 31 травня
Сьогодні не можна робити таке:
- сваритися і лихословити;
- працювати в саду і по дому;
- запрягати і змушувати працювати коня.
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