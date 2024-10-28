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В Ізмаїлі «Toyota» наїхала на 6-річну дитину: водійку помістили під варту

В Ізмаїлі «Toyota» наїхала на 6-річну дитину: водійку помістили під варту

В Ізмаїлі жінка, керуючи автомобілем «Toyota», наїхала на шестирічного хлопчика, який вибіг назустріч. Дитина у важкому стані перебуває в лікарні, а водійку помістили під варту з правом внесення застави.

ДТП сталася в п’ятницю, 25 жовтня, близько 12-ї години на автомийці в Ізмаїлі, повідомили в поліції Одеської області.

Поліцейські встановили, що 51-річна мешканка Ізмаїльського району, рухаючись на «тойоті» територією автомийки, повертала ліворуч і, будучи неуважною, наїхала на хлопчика, коли той раптово вибіг на зустріч автомобілю. Унаслідок наїзду дитина отримала важкі травми.

Жінку перевірили на стан сп’яніння – вона була напідпитку.

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дтп в Ізмаїлі

Поліцейські помістили автомобіль на штрафмайданчик і призначили низку судових експертиз.

Суд обрав жінці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 121 тисячі 120 гривень. Їй загрожує до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Усі обставини події встановлюються.

 

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