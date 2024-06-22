День, наповнений скорботою та болем: 22 червня – День пам’яті жертв війни в Україні

Саме цього дня 1941 року нацистська Німеччина віроломно напала на Радянський Союз, що стало початком війни, яка забрала життя десятків мільйонів людей, у тому числі мільйонів українців. І сьогодні, 22 червня 2024 року, українці також згадують тих, хто загинув у нинішній війні з путінською росією, яка розпочалася 24 лютого 2022 року.

Офіційно цю скорботну дату було затверджено відповідно до Указу Президента України «Про День скорботи та пам’яті жертв війни в Україні» від 17 листопада 2000 року.

Україна стала ареною бойових дій від початку Другої світової

Важливо відзначити, що участь українців у Другій світовій війні не обмежувалася лише періодом 1941-1945 років, коли відбувалося протистояння між СРСР та Третім Райхом. Війна фактично розпочалася для України ще раніше, оскільки наша територія стала ареною бойових дій із самого її початку.

Так, ще 14 березня 1939 року угорські війська за підтримки нацистської Німеччини увірвалися на територію Карпатської України. Збройний опір українців тривав лічені дні, але був запеклим та героїчним. Незважаючи на значну перевагу ворожих сил, захисники Карпатської України – переважно члени Організації народної оборони «Карпатська Січ» – чинили запеклий опір. Основні бої відбувалися в районі Хуста та на довколишніх територіях. За різними оцінками, під час цих коротких, але інтенсивних боїв загинуло від 2 до 6,5 тисяч українських захисників.

Друга світова почалася 1 вересня 1939 року нападом нацистської Німеччини на Польщу. Західні українські землі, які на той час були частиною Польщі, вже з перших днів війни стали полем бою. А 17 вересня 1939 року Радянський Союз згідно з таємними протоколами пакту Молотова – Ріббентропа ввів війська на територію сучасної Західної України. І український народ став свідком трагічної реальності – відсутності власної держави, що спричинило те, що українці були розтягнуті між усіма воюючими силами цього конфлікту.

Протягом тривалого часу територію України було окуповано нацистською Німеччиною, що супроводжувалося жахливими злочинами проти людяності. За даними Українського інституту національної пам’яті під час Другої світової війни загинули 5 мільйонів українських громадянських та 3 мільйони військових.

Українці віддають шану всім, хто пережив жах війни

Нинішня ситуація в Україні має чимало паралелей із подіями Другої світової, оскільки російський режим, який поєднує ознаки нацистського та комуністичного тоталітаризму, становить загрозу не лише Україні, а й усьому світовому порядку.

Ще з 2014 року країна-агресор росія порушує закони та звичаї ведення війни. А повномасштабне вторгнення в Україну, яке розпочалося 24 лютого 2022 року, стало найбільшим військовим конфліктом у Європі з часів Другої світової війни. Ця агресія супроводжується численними військовими злочинами, включаючи обстріл мирних міст, вбивство цивільного населення, тортури, депортації та інші порушення міжнародного гуманітарного права.

Цього дня ми віддаємо шану всім, хто пережив жах війни і вшановуємо пам’ять тих, хто віддав своє життя заради нашого майбутнього: приносимо квіти до меморіалів, пам’ятників і братніх могил, вшановуємо пам’ять загиблих героїв.

Цього дня кожен українець може запалити свічку як біля меморіалів чи місць поховання загиблих, так і вдома. Це простий, але дуже значущий жест, який допомагає зберегти пам’ять тих, хто віддав своє життя заради свободи та незалежності України. Цей акт вшанування є глибоким виявом скорботи та подяки за жертву, принесену у боротьбі за мир для нашої країни.

Джерело: espreso.tv