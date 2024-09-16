Пам’ять Володимира Панченка вшанували у Любашівці

У спогадах земляків

Головною подією дня стала презентація книги однокурсниці Володимира Євгеновича, кандидатки філологічних наук, доцентки Одеського національного університету імені Мечникова Любові Ісаєнко «Володимир Панченко: у своєму часі та понад часом».

Працівники бібліотеки підготували книжкову виставку та відеоролик про життя і творчість письменника.

Завідувачка закладу Лілія Байрамова зауважила, що для книгозбірні, яку школяр Панченко часто відвідував, навчаючись у Любашівській школі №1, — велика честь носити ім’я видатного земляка. Його книги вчать бути справжніми українцями, незалежно від етнічного походження, допомагають краще пізнати культурне та історичне багатство України.

Теплими спогадами про Володимира Панченка поділились його рідна тітонька Людмила Рахліцька, родичка Оксана Панченко, землячки з Демидівки Світлана Сорока, Вікторія Познанська, Віра Тетеря та добрий друг Володимира Євгеновича Сергій Вознюк.

Поетеса Ірина Візняк експромтом написала і продекламувала присвяту земляку.

Прозвучали поетичні твори і Володимира Панченка. Його пронизливу поему «Мати» під акомпанемент юного музиканта і композитора Данила Матвієнка прочитала учениця ліцею №1 Дар’я Буюклі.

Про книгу і майбутній музей-садибу

Авторка видання педагог і публіцистка Любов Ісаєнко на 456 сторінках розмістила автобіографію, хроніку життя й творчості літературознавця, його ранні поезію і прозу, інтерв’ю, листування, близько півсотні спогадів сучасників, перелік 100 кращих творів української літератури ХХ століття, що запропоновані Володимиром Панченком, світлини.

Перший наклад — 100 екземплярів — побачив світ завдяки спонсорській допомозі очільника Любашівської громади Геннадія Павлова, аграрія Анатолія Артеменка, гранту Одеської обладміністрації, фонду «Відродження» та щирих друзів письменниці. Місцевий меценат і благодійник Анатолій Артеменко зазначив, що Любов Ісаєнко спершу надихнула його на відкриття у Любашівці пам’ятної дошки Володимиру Панченку, а згодом – профінансувати видання книги про видатного уродженця Одещини.

Любов Миколаївна сподівається, що їй вдасться віднайти необхідні кошти, щоб надрукувати ще сотню книг для бібліотек Одещини та України.

Перші екземпляри збірки «Володимир Панченко: у своєму часі та понад часом» були вручені рідним, землякам та авторам спогадів про яскравого літературознавця.

Варто відзначити, що землячка Володимира Євгеновича Панченка, культпрацівниця з Демидівки Віра Тетеря запропонувала перетворити родинну оселю Панченків, що нині пустує, на музей-садибу письменника.