Сегодня в Украине празднуют День благотворительности: праздники и события 8 декабря

День благотворительности

В Украине 8 декабря отмечается День благотворительности, который ежегодно приходится на второе воскресенье последнего месяца года. Праздник был введён указом президента в 2007 году. Его главная цель — развитие благотворительной культуры, привлечение общественного внимания к проблемам нуждающихся и популяризация благотворительности. В Украине традиции благотворительности имеют глубокие исторические корни, связанные с меценатством. Среди выдающихся украинских благотворителей — Тарас Шевченко, Николай Терещенко и митрополит Андрей Шептицкий, которые внесли значительный вклад в развитие культуры, образования и помощь малоимущим.

Всемирный день хорового пения

Второе воскресенье декабря, 8 число, отмечается в календаре как Всемирный день хорового пения. Этот праздник объединяет хористов, вокальные коллективы и любителей хоровой музыки по всему миру. Его цель — продвижение хорового искусства и укрепление международной солидарности через музыкальную гармонию. Начало празднованию было положено в 1990 году по инициативе Международной федерации хоровой музыки (IFCM). Основная идея заключалась в создании мировой платформы, демонстрирующей объединяющую силу музыки, несмотря на культурные, религиозные или национальные различия.

День путешественника во времени

8 декабря также отмечают День путешественника во времени — неофициальный праздник, посвящённый одной из самых захватывающих концепций в научной фантастике и науке — путешествиям во времени. Цель этого дня — побудить людей к размышлениям о природе времени, временных парадоксах и возможностях перемещения между прошлым и будущим. Возникновение этого праздника связано с популярностью темы путешествий во времени в литературных произведениях, кино и научных исследованиях. Хотя официального основателя праздника нет, он получил распространение среди поклонников научной фантастики и науки. Выбор даты 8 декабря не имеет чётких исторических оснований, но возможно связан с зимним временем года, которое побуждает к размышлениям о течении времени.

Какие исторические события произошли 8 декабря

1609 — открытие Амброзианской библиотеки в Милане.

1868 — основание общества «Просвита» во Львове.

1881 — трагический пожар в венском Рингтеатре унёс около 850 жизней.

1941 — объявление войны Японии Соединёнными Штатами и Великобританией.

1955 — утверждение ПАСЕ своего флага, который стал флагом Евросоюза.

1963 — авиакатастрофа Boeing 707 в Элктоне из-за удара молнии, погиб 81 человек.

1963 — похищение сына Фрэнка Синатры в штате Невада.

1966 — гибель 217 пассажиров в результате затопления греческого парома «Ираклион».

1980 — убийство Джона Леннона в Нью-Йорке 25-летним Марком Чепменом.

1987 — достижение Рона Хекстолла из команды «Филадельфия Флайерз» — первая шайба, заброшенная вратарём в истории НХЛ.

1987 — подписание договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между СССР и США.

2010 — исторический запуск SpaceX Falcon 9 и Dragon — первый успешный частный космический полёт.

2013 — демонтаж памятника Ленину на Бессарабской площади во время Евромайдана в Киеве.

Кто родился 8 декабря

65 до н. э. — Гораций, выдающийся поэт Древнего Рима.

1542 — Мария Стюарт, правительница Шотландии (1542—1567).

1626 — Христина Шведская, монархиня Швеции (1632—1654).

1708 — Франц I, глава Священной Римской Империи.

1723 — Поль Анри Гольбах, мыслитель из Франции.

1815 — Адольф фон Менцель, художник из Германии.

1826 — Лега Сильвестро, итальянский художник.

1832 — Бьёрнстьерне Бьёрнсон, писатель из Норвегии, нобелевский лауреат 1903 года.

1844 — Эмиль Рено, изобретатель и художник из Франции.

1855 — Владимир Гиляровский, литератор из России.

1861 — Жорж Мельес, новатор кинематографа из Франции.

1861 — Аристид Майоль, французский скульптор и график.

1862 — Жорж Фейдо, мастер комедии из Франции.

1876 — Мария Крушельницкая, актриса и писательница из Украины.

1934 — Алиса Фрейндлих, актриса советской эпохи.

1943 — Джим Моррисон, американский рок-музыкант, лидер The Doors.

1953 — Ким Бейсингер, актриса из США.

1966 — Шинейд О’Коннор, исполнительница из Ирландии.

1982 — Ники Минаж, американская певица, рэперка, актриса и модель.

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