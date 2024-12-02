Одеситів закликають приєднатися до акції «Таємний Санта!»

Про це повідомила директорка благодійного фонду Катерина Ножевнікова.

Акція покликана допомогти самотнім підопічним «Корпорації монстрів».

«Одна коробка цукерок і трохи уваги подарують людині відчуття, що вона не одна…» – каже волонтерка.

Подарунки збиратимуть протягом грудня в Палаці спорту за адресою проспект Шевченка, 31 щовівторка та щочетверга, з 10:00 до 18:00.

Що можна приносити

Це не має бути щось цінне. Наприклад:

Солодощі, чай, кава.

Нові теплі капці, теплі шкарпетки, рукавиці, шарфи.

Чайні чашки.

Засоби гігієни.

Телефон для зв’язку з помічницями Санти +380997459408.

Нагадаємо, Катерина Ножевнікова і ще троє одеситів увійшли до ТОП-100 відомих українців, які роблять найбільший внесок у незалежність і майбутнє країни.