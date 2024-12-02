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Одеситів закликають приєднатися до акції «Таємний Санта!»

Одеситів закликають приєднатися до акції «Таємний Санта!»

Одеська «Корпорація монстрів» закликає приєднатися до акції «Таємний Санта!» для збору подарунків самотнім літнім людям.

Про це повідомила директорка благодійного фонду Катерина Ножевнікова.

Акція покликана допомогти самотнім підопічним «Корпорації монстрів».

«Одна коробка цукерок і трохи уваги подарують людині відчуття, що вона не одна…» – каже волонтерка.

Подарунки збиратимуть протягом грудня в Палаці спорту за адресою проспект Шевченка, 31 щовівторка та щочетверга, з 10:00 до 18:00.

Що можна приносити

Це не має бути щось цінне. Наприклад:

  • Солодощі, чай, кава.
  • Нові теплі капці, теплі шкарпетки, рукавиці, шарфи.
  • Чайні чашки.
  • Засоби гігієни.

Телефон для зв’язку з помічницями Санти +380997459408.

Нагадаємо, Катерина Ножевнікова і ще троє одеситів увійшли до ТОП-100 відомих українців, які роблять найбільший внесок у незалежність і майбутнє країни.

 

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