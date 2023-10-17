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«Дзвіночки»: дитячий колектив з Кодими понад 20 років радує своїм співом

«Дзвіночки»: дитячий колектив з Кодими понад 20 років радує своїм співом

Хоровий колектив «Дзвіночки» Кодимської дитячої школи мистецтв вже понад двадцять років радує співом.

— Музика колективу «Дзвіночки» з Кодими завжди звучить у моєму серці. Вони співають українські народні пісні, колядки, щедрівки, виконують музичні твори європейських та вітчизняних композиторів, — з гордістю розповідає Ілона Трач, вихованка хору «Дзвіночки», випускниця Кодимської дитячої школи мистецтв, а нині фахівчиня Одеського національного академічного театру опери та балету.

З перших днів створення «Дзвіночків» художньою керівницею хору є Жанна Буйденко. Багаторічним концертмейстером була заступниця директора Кодимської дитячої школи мистецтв Галина Яценко. Нині заняття проходять у супроводі концертмейстера Наталії Шеремет.

Пісенна історія вихованців хору продовжується і після завершення навчання в школі мистецтв — багато випускників хору переплели своє життя з музикою та мистецтвом. 

А ще хоровий колектив завжди гідно представляється на обласних конкурсах-оглядах, виборюючи призові місця, на концертних програмах Будинку культури й школи мистецтв.

Свого часу «Дзвіночки» посіли перше місце у Всеукраїнському пісенному конкурсі «Дунаю мій» в номінації «Хоровий спів». Тож і нині, у воєнне лихоліття, голос «Дзвіночків» несе прекрасну українську пісню, вселяючи в серця віру у перемогу України.

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Любов Кузьменко
Любов Кузьменко ПРОФІЛЬ

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