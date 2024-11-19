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Сьогодні електротранспорт в Одесі працювати не буде: частково його замінять автобуси (розклад та маршрути)

Сьогодні електротранспорт в Одесі працювати не буде: частково його замінять автобуси (розклад та маршрути)

У вівторок, 19 листопада, одеські трамваї та тролейбуси, як і днем раніше, не вийдуть на маршрути. Причини – проблеми з дефіцитом електроенергії в місті. Замість них підвозити людей з жилмасивів Таїрова та Котовського будуть великі автобуси. “Одеське Життя” публікує їхній розклад та маршрути.

Про це повідомили в одеському муніципалітеті.   

За інформацією мерії, електротранспорт не працює через обмеженість електропостачання в місті. 

Для перевезення людей продовжать роботу чотири двосекційних автобуси Мерседес, за  маршрутами:

  • 🚌 Від вул. 28-ї бригади (вул. Паустовського) до Пересипських мостів. Він рухатиметься по проспекту Володимира Великого (Добровольського);

розклад руху пересип

  • 🚌 від вул. Архітекторської до залізничного вокзалу. Він рухатиметься по вулиці Корольова та Люстдорфській дорозі.

розклад руху вокзал

Повноцінною альтернативою трамваям та тролейбусам могли б стати гуманітарні автобуси. Але через заборону на законодавчому рівні, 20 Мерседесів від поріднених міст не можуть працювати на маршрутах. 

Тому, щоб організувати перевезення мешканців на роботу/з роботи сьогодні, через обмеженість ресурсів, вдалося залучити 4 автобуси по тимчасових маршрутах. Вони сьогодні надають послугу з перевезення безплатно для людей. 

На Одещині на об’єктах енергетичної інфраструктури продовжується ремонтна кампанія. Найгірша ситуація в Одесі. Енергетики продовжують працювати над поверненням світла в будинки одеситів.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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