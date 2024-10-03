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Сьогодні, 3 жовтня, Денисів день – чому важливо з’їсти пару зубчиків часнику

Сьогодні, 3 жовтня, Денисів день – чому важливо з’їсти пару зубчиків часнику

Сьогодні, 3 жовтня 2024 року, за новим церковним календарем (16 жовтня за старим) православні віруючі згадують священномучеників Діонісія Ареопагіта, епископа Афінського, а також Рустика пресвітера та Єлевферія диякона. У народі цей день називали Денис Позимний. Розповідаємо про традиції та прикмети цього дня.

Діонісій Ареопагіт: став послідовником апостола Павла

Священномученик Діонісій Ареопагіт

Діонісій жив у Афінах, у І столітті. Він здобув гарну освіту і виїхав Іліополь (Єгипет), щоб вивчати астрономію. Там, у момент розп’яття Христа, він став свідком сонячного затемнення.

Коли Діонісій повернувся додому, його обрали до Верховного суду Афін, званого Ареопага, і суддю прозвали Ареопагіт. Пізніше до суду запросили апостола Павла – він роз’яснив християнське вчення, і після цього Діонісій увірував у Христа, став послідовником Павла. Три роки суддя супроводжував апостола, а потім став єпископом Афінським.

Коли за імператора Нерона почалися гоніння на християн, апостолів Павла і Петра стратили. Тоді Діонісій вирішив будь-що-будь продовжити їхню справу. Він, а також священнослужитель Рустик та Єлевферій вирушили проповідувати до Італії, Іспанії, Німеччини, Галії (Франції). У Лютеції Галійській (нині Париж) їх схопили і кинули у в’язницю, а потім усіх стратили.

За старим стилем сьогодні день пам’яті благовірного князя Михайла Чернігівського та його боярина Феодора, а також великомучеників Євстафія Плакіди, його дружини та дітей.

Прикмети на 3 жовтня: що віщує погожу осінь

Погода, бабине літо

За прикметами дня судять, якими будуть осінь та зима:

  • якщо цього дня сиро й туманно, а в повітрі – багато білої довгої павутини – до погожої осені, сніг піде не скоро;
  • суха погода стоїть – взимку буде мало снігу;
  • шишки низько на ялинці ростуть – морози вдарять рано, а якщо високо – то буде морозно лише наприкінці зими;
  • клен і береза ​​не скидають листя повністю – зима буде холодна.

У народному календарі 3 жовтня – свято Денис Позимній чи Денисів день. У минулі часи у цей день вшановується пам’ять преподобного Павла.

Що не можна робити 3 жовтня

  • У народі день 3 жовтня вважається одним із найнепростіших у році. Народні прикмети дня не радять сьогодні стригтися і відчиняти вікна надовго – нібито в них може проникнути погань. Втім, останній забороні є цілком раціональне пояснення: на вулиці холоднішає, і на протягу легко підхопити застуду.
  • Цього дня також заборонялося дивитись у дзеркало, інакше можна було натягнути на себе 40 бід.
  • Також намагалися зайвий раз не виходити з дому – наші предки вірили, що відьми влаштовують вечірки, а тому можуть спричинити нещастя.

Що можна робити 3 жовтня

  • У молитвах до святого Діонісія просять допомоги у сімейних справах, вихованні дітей, сил, щоб подолати життєві негаразди.
  • У народі вірили, що сьогодні потрібно обов’язково з’їсти пару зубчиків часнику або шматочок цибулі із сіллю – щоб відлякати нечисть та зміцнити імунітет.
  • Як оберіг із собою цілий день носили гілочку осики, тому що вона мала захистити від біди.
  • Вважається, що сни на Дениса Позимнього – віщі.

У кого іменини 3 жовтня

  • Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Денис, Іван, Павло, Петро.
  • За старим стилем іменини святкують Федір, Олександр, Олег, Михайло, Іван, Василь, Тетяна, Іларіон.

Вибір редакції: Православний церковний календар на 2024 рік за новоюліанським та юліанським стилями.

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