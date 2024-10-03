Сегодня, 3 октября, Денисов день – почему важно съесть пару зубчиков чеснока

Дионисий Ареопагит: стал последователем апостола Павла

Дионисий жил в Афинах, в I веке. Он получил хорошее образование и уехал Илиополь (Египет), чтобы изучать астрономию. Там, в момент распятия Христа, он стал свидетелем солнечного затмения.

Когда Дионисий вернулся домой, его избрали в Верховный суд Афин, называемый Ареопаг, и судью прозвали Ареопагит. Позже в суд пригласили апостола Павла – он разъяснил христианское учение, и после этого Дионисий уверовал в Христа, стал последователем Павла. Три года судья сопровождал апостола, а затем стал епископом Афинским.

Когда при императоре Нероне начались гонения на христиан, апостолов Павла и Петра казнили. Тогда Дионисий решил во что бы то ни стало продолжить их дело. Он, а также священнослужитель Рустик и Елевферий отправились проповедовать в Италию, Испанию, Германию, Галлию (Францию). В Лютеции Галлийской (ныне Париж), их схватили и бросили в тюрьму, а затем всех казнили.

По старому стилю сегодня день памяти благоверного князя Михаила Черниговскогo и его боярина Феодора, а также великомучеников Евстафия Плакиды, его жены и детей.

Приметы на 3 октября: что предвещает погожую осень

По приметам дня судят, какими будут осень и зима:

если в этот день сыро и туманно, а в воздухе – много белой длинной паутины – к погожей осени, снег пойдет не скоро;

сухая погода стоит – зимой будет мало снега;

шишки низко на елке растут – морозы ударят рано, а если высоко – то будет морозно только в конце зимы;

клен и береза не сбрасывают листья полностью – зима будет холодная.

В народном календаре 3 октября – праздник Денис Позимний или Денисов день. В старину в этот день остерегались недоброго глаза и старались не нарушать определенные запреты.

Что нельзя делать 3 октября

В народе день 3 октября считается одним из самых непростых в году. Народные приметы дня не советуют сегодня стричься и открывать окна надолго – якобы в них может проникнуть нечисть. Впрочем, последнему запрету есть вполне рациональное объяснение: на улице холодает, и на сквозняке легко подхватить простуду.

В этот день также запрещалось смотреть в зеркало, иначе можно было навлечь на себя 40 бед.

Также пытались лишний раз не выходить из дома – наши предки верили, что ведьмы устраивают вечеринки, а потому могут вызвать несчастье.

Что можно делать 3 октября

В молитвах к святому Дионисию просят помощи в семейных делах, воспитании детей, сил, чтобы преодолеть жизненные невзгоды.

В народе верили, что сегодня нужно обязательно съесть пару зубчиков чеснока или кусочек лука с солью – чтобы отпугнуть нечисть и укрепить иммунитет.

Как оберег с собой целый день носили веточку осины, потому что она должна была оградить от беды.

Считается, что сны на Дениса Позимнего – вещие.

У кого именины 3 октября

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Денис, Иван, Павел, Петр.

По старому стилю именины празднуют Федор, Александр, Олег, Михаил, Иван, Василий, Татьяна, Иларион.

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