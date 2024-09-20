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Що відзначає церква 20 вересня: свята, вшанування святих, прикмети та чого не можна робити

Що відзначає церква 20 вересня: свята, вшанування святих, прикмети та чого не можна робити

Церковне свято сьогодні, 20 вересня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.

20 вересня у православних вірян день пам’яті святого великомученика Євстратія та інших.

Що це за день

Євстратій прославився своєю непохитною відданістю Христу, не зважаючи на жорстокі тортури. Він і четверо його товаришів загинули, але зберегли віру, ставши символом мужності та вірності християнським переконанням.

Іншого святого, преподобномученика Євстратія Печерського, згадують за його самопожертву і духовну стійкість. Він народився в багатій родині, але зрікся світського життя, ставши ченцем у Києво-Печерському монастирі. Під час нападу половців його захопили та продали в рабство, але він відмовився відректися віри. У результаті Євстратій прийняв мученицьку смерть через розп’яття, тим самим утвердивши свій духовний шлях і віру.

Що не можна робити 20 вересня

  • Не слід свататися — вас спіткає невдача.
  • Не можна давати чи брати гроші в борг.
  • Забороняється грубо поводитися з дітьми.

Народні прикмети 20 вересня

  • дивилися, який сьогодні день: високо летять журавлі — осінь буде мокрою і холодною;
  • дме східний вітер — чекайте на грозу;
  • шишки розкриті — буде потепління, закриті — то похолодає;
  • шишки ростуть високо на хвойних — пізно прийде зима;
  • хмари чорного кольору — до дощів.

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