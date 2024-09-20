Що відзначає церква 20 вересня: свята, вшанування святих, прикмети та чого не можна робити

Церковне свято сьогодні, 20 вересня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.
20 вересня у православних вірян день пам’яті святого великомученика Євстратія та інших.
Що це за день
Євстратій прославився своєю непохитною відданістю Христу, не зважаючи на жорстокі тортури. Він і четверо його товаришів загинули, але зберегли віру, ставши символом мужності та вірності християнським переконанням.
Іншого святого, преподобномученика Євстратія Печерського, згадують за його самопожертву і духовну стійкість. Він народився в багатій родині, але зрікся світського життя, ставши ченцем у Києво-Печерському монастирі. Під час нападу половців його захопили та продали в рабство, але він відмовився відректися віри. У результаті Євстратій прийняв мученицьку смерть через розп’яття, тим самим утвердивши свій духовний шлях і віру.
Що не можна робити 20 вересня
- Не слід свататися — вас спіткає невдача.
- Не можна давати чи брати гроші в борг.
- Забороняється грубо поводитися з дітьми.
Народні прикмети 20 вересня
- дивилися, який сьогодні день: високо летять журавлі — осінь буде мокрою і холодною;
- дме східний вітер — чекайте на грозу;
- шишки розкриті — буде потепління, закриті — то похолодає;
- шишки ростуть високо на хвойних — пізно прийде зима;
- хмари чорного кольору — до дощів.
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