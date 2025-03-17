Перший склад Центральної Ради налічував 94 члени. Серед них – не лише відомі громадські діячі, а й письменники Микола Вороний, Любов Яновська, Людмила Старицька-Черняхівська, літературознавець Сергій Єфремов, історик Микола Василенко, піонерка українського жіночого руху Софія Русова, протоієрей Нестор Шараєвський, два священики, кілька військових.

Очолив Центральну Раду історик і громадський діяч Михайло Грушевський.

Спочатку Рада виступала за автономію України у складі Російської республіки, однак після загострення політичної ситуації та більшовицького перевороту взяла курс на повну незалежність.

Протягом 1917-1918 років Центральна Рада ухвалила чотири Універсали, які визначили політичний статус України. 22 січня 1918 року Третій Універсал проголосив Українську Народну Республіку, а Четвертий – повну незалежність УНР.

Через військовий тиск більшовиків і внутрішні труднощі Центральна Рада втратила вплив і була розпущена у квітні 1918 року після приходу до влади гетьмана Павла Скоропадського.

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Однак зіграла визначну роль: проголосила створення Української Народної Республіки, обрала тризуб як герб, а кольорами державного прапора – жовтий і блакитний. Ухвалила «Закон про випуск українських грошей». Затвердила закон про громадянство. Призначила уряд незалежної України. Визначила адміністративно-територіальний поділ України. Нарешті, ухвалила в трьох читаннях Конституцію УНР.

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