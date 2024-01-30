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Мер Одеси показав у декларації свої статки за 2022 і 2021 роки: чим володіє Геннадій Труханов

Мер Одеси показав у декларації свої статки за 2022 і 2021 роки: чим володіє Геннадій Труханов

Сьогодні, 30 січня, була оприлюднена декларація міського голови Одеси Геннадія Труханова. Як стало відомо, у мера з’явився близький родич – вітчим. Він подарував матері мера понад 11 млн гривень. А заможна матір змогла позичити сину 200 тисяч доларів.

Згідно з декларацією, істотних змін у статках мера Одеси протягом 2021 та 2022 років не відбувалося. 

Станом на 2022 рік Геннадію Труханову належить будинок в Одесі площею 252 кв. м і земельна ділянка  площею 681 кв. м, якими він володіє спільно з матір’ю. В особистій власності мера квартира 131 кв.м, а в його мами — ділянка 26 тис. 970 кв. м у Вінницькій області.

Протягом двох задекларованих років, прибутки мера суттєво не змінилися. У 2021 році він заробив 277,9 тис. гривень, а у 2022 — 285,5 тис. грн.

Готівкою у 2021 році він тримав 66,7 тис. гривень, у банках — 350,9 тис. гривень, 2,5 тис. доларів і 16,5 тис. євро. У 2022 році готівки побільшало — 355,9 тис. гривень і 180 тис. доларів, у банках — 418,7 тис. гривень, 2,5 тис. доларів і 16,5 тис. євро.

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Згідно з декларацією, особистої автівки мер не має. Він переміщується на Range Rover 2012 року випуску, який орендував у ТОВ «Лесор Одеса».

Окрім того, Труханов виявився поціновувачем дороги наручних годинників: Rolex, Ulysse Nardin, Patek Philippe, Breguet, A. Lange & Sohne. 

Матір мера зареєструвала у декларації годинник Bovet і прикраси з дорогоцінним камінням.

У матері Геннадія Труханова готівкою у 2021 році було трохи більше мільйона гривень і 658 тис. доларів, на рахунках — 20 тис. гривень і 44,7 тис. доларів. У 2022 році у мами мера готівкою зберігалося 846,7 тис. гривень і 502,7 тис. доларів, у банках — 29,4 тис. гривень.

Вітчим Труханова після щедрого подарунка на рахунках залишився майже без грошей. У 2021 році на рахунках було 380 гривень, а у 2022 — 774 гривні.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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