Врятовані тварини з Херсонщини знаходять нові домівки в одеситів

Одеські зоозахисники врятували з підтопленої Херсонщини щонайменше 175 домашніх улюбленців. Одесити прийшли на допомогу волонтерам і розбирають з центрів адаптації врятованих собак і кішок.

Про це на брифінгу в “Ukraine Media Center Odesa” розказала голова ГО “Закон природи” Яна Титаренко.

За її словами, одесити в перші дні розібрали майже всіх тварин. Залишилися лише 20, це переважно старі чи хворі.

Також волонтери розповіли, що до свійських і диких тварин, таких як корови, кози, кури, домашня птиця, вони дістатися не встигли й ті загинули.

Волонтер Олексій Білецький розказав, що трагічна доля спіткала коней на окупованих підтоплених територіях. За його словами, є неперевірена інформація, що всі коні у кінному клубі “Буцефал” у місті Олешки під час повені загинули.

Раніше ми писали про евакуацію тварин до Одеси з Херсонщини.

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