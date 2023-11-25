В Одесі та області облаштували «Пункти незламності» у відділеннях поліції – адреси

Одеські правоохоронці облаштували «Пункти незламності» (Пункти незламності) у територіальних підрозділах поліції.
Як повідомляють у прес-службі Главку Нацполіції в Одеській області, цими пунктами може скористатися кожен, хто має потребу у разі негоди, тривалої відсутності електроенергії або опалення.
«У пунктах незламності є світло, інтернет, тепло, альтернативне харчування. Отже, можна погрітися, зарядити мобільні пристрої або звернутися до поліцейських за іншою допомогою», – наголошується в повідомленні.
Також у поліції наводять список адрес своїх відділень, готових прийняти всіх бажаючих.
«Пункти незламності» у відділеннях поліції Одеси
- Одеське районне управління поліції №1 – вул. Ак. Філатова, 15А;
- Відділ поліції №1 ОРУП №1 – вул. Ак. Філатова, 23;
- Відділ поліції №2 ОРУП №1 – вул. Грецька, 42;
- Відділ поліції №3 ОРУП №1 – вул. Ак. Заболотного,18А;
- Відділ поліції №4 ОРУП №1 – вул. Ак. Глушка, 14;
- Відділ поліції №5 ОРУП №1 – вул. Канатна, 101;
- Відділення поліції №1 ОРУП №1 – вул. Місто, 33;
- Відділення поліції №2 ОРУП №1 – вул. Чорноморського козацтва, 31;
- Відділення поліції №3 ОРУП №1 – вул. Мечнікова, 53;
- Кінологічний центр – вул. Аеропортівська, 13;
- Батальйон конвойної служби – вул. Ак. Філатова, 70.
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«Пункти незламності» у відділеннях поліції на території Одеської області
м. Біляївка
- Одеське районне управління поліції №2 – вул. Успенська, 2;
смт Овідіополь
- Відділ поліції №1 ОРУП №2 – вул. Берегова, 9;
м. Чорноморськ
- Відділ поліції №2 ОРУП №2 – вул. Хантаде, 15;
смт Доброслав
- Відділ поліції №3 ОРУП №2 – вул. Грубника, 33;
м. Южне
- Відділення поліції №4 ОРУП №2 – вул. Хіміків, 17;
смт Чорноморське
- Відділення поліції №1 ОРУП №2 – вул. Гвардійська, 40;
село Усатове
- Відділення поліції №2 ОРУП №2 – пров. Урядовий, 65;
м. Березівка
- Березівський районний відділ поліції – вул. Мічуріна, 3;
смт Миколаївка
- Відділ поліцейської діяльності №1 – вул. Карпишина, 54;
смт Іванівка
- Відділ поліції №1 – вул. Центральна, 81;
смт Ширяєве
- Відділ поліції №2 – вул. Грушевського, 142;
м. Білгород-Дністровський
- Білгород-Дністровський районний відділ поліції – вул. Тимірязєва, 21;
смт Сарата
- Відділ поліції №1 – вул. Ігнатія Ліндло, 42;
м. Татарбунари
- Відділ поліції №2 – вул. Центральна, 15;
м. Болград
- Болградський районний відділ поліції – пр. Соборний, 97;
м. Арциз
- Відділ поліції №1 – вул. Соборна, 29;
смт Тарутине
- Відділ поліції №2 – вул. Червона, 237;
м. Ізмаїл
- Ізмаїльський районний відділ поліції – вул. Михайлівська, 27;
м. Кілія
- Відділ поліції №1 – вул. Миру, 60;
м. Рені
- Відділ поліції №2 – вул. Вознесенська, 131;
м. Подiльськ
- Подільське районне управління поліції – вул. Соборна, 74;
м. Кодима
- Відділ поліцейської діяльності №1 – вул. Соборна, 107;
смт Окни
- Відділ поліцейської діяльності №2 – вул. Устима Кармелюка, 19;
смт Любашівка
- Відділ поліції №1 – вул. Володимира Князя, 150;
м. Ананьєв
- Сектор поліцейської діяльності №1 – вул. Незалежності, 41;
смт Саврань
- Сектор поліцейської діяльності №2 – вул. Миру, 59А;
м. Балта
- Відділ поліції №1 – вул. Поштова, 23;
м. Роздільна
- Роздільнянський районний відділ поліції – вул. Ярослава Мудрого, 5;
смт Велика Михайлівка
- Відділ поліції №1 – вул. Ватутіна, 45;
смт Захарівка
- Відділ поліції №2 – вул. Європейська, 32.
Пункти незламності за вказаними адресами працюють цілодобово.
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