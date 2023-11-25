В Одесі та області облаштували «Пункти незламності» у відділеннях поліції – адреси

Як повідомляють у прес-службі Главку Нацполіції в Одеській області, цими пунктами може скористатися кожен, хто має потребу у разі негоди, тривалої відсутності електроенергії або опалення.

«У пунктах незламності є світло, інтернет, тепло, альтернативне харчування. Отже, можна погрітися, зарядити мобільні пристрої або звернутися до поліцейських за іншою допомогою», – наголошується в повідомленні.

Також у поліції наводять список адрес своїх відділень, готових прийняти всіх бажаючих.

«Пункти незламності» у відділеннях поліції Одеси

Одеське районне управління поліції №1 – вул. Ак. Філатова, 15А;

Відділ поліції №1 ОРУП №1 – вул. Ак. Філатова, 23;

Відділ поліції №2 ОРУП №1 – вул. Грецька, 42;

Відділ поліції №3 ОРУП №1 – вул. Ак. Заболотного,18А;

Відділ поліції №4 ОРУП №1 – вул. Ак. Глушка, 14;

Відділ поліції №5 ОРУП №1 – вул. Канатна, 101;

Відділення поліції №1 ОРУП №1 – вул. Місто, 33;

Відділення поліції №2 ОРУП №1 – вул. Чорноморського козацтва, 31;

Відділення поліції №3 ОРУП №1 – вул. Мечнікова, 53;

Кінологічний центр – вул. Аеропортівська, 13;

Батальйон конвойної служби – вул. Ак. Філатова, 70.

«Пункти незламності» у відділеннях поліції на території Одеської області

м. Біляївка

Одеське районне управління поліції №2 – вул. Успенська, 2;

смт Овідіополь

Відділ поліції №1 ОРУП №2 – вул. Берегова, 9;

м. Чорноморськ

Відділ поліції №2 ОРУП №2 – вул. Хантаде, 15;

смт Доброслав

Відділ поліції №3 ОРУП №2 – вул. Грубника, 33;

м. Южне

Відділення поліції №4 ОРУП №2 – вул. Хіміків, 17;

смт Чорноморське

Відділення поліції №1 ОРУП №2 – вул. Гвардійська, 40;

село Усатове

Відділення поліції №2 ОРУП №2 – пров. Урядовий, 65;

м. Березівка

Березівський районний відділ поліції – вул. Мічуріна, 3;

смт Миколаївка

Відділ поліцейської діяльності №1 – вул. Карпишина, 54;

смт Іванівка

Відділ поліції №1 – вул. Центральна, 81;

смт Ширяєве

Відділ поліції №2 – вул. Грушевського, 142;

м. Білгород-Дністровський

Білгород-Дністровський районний відділ поліції – вул. Тимірязєва, 21;

смт Сарата

Відділ поліції №1 – вул. Ігнатія Ліндло, 42;

м. Татарбунари

Відділ поліції №2 – вул. Центральна, 15;

м. Болград

Болградський районний відділ поліції – пр. Соборний, 97;

м. Арциз

Відділ поліції №1 – вул. Соборна, 29;

смт Тарутине

Відділ поліції №2 – вул. Червона, 237;

м. Ізмаїл

Ізмаїльський районний відділ поліції – вул. Михайлівська, 27;

м. Кілія

Відділ поліції №1 – вул. Миру, 60;

м. Рені

Відділ поліції №2 – вул. Вознесенська, 131;

м. Подiльськ

Подільське районне управління поліції – вул. Соборна, 74;

м. Кодима

Відділ поліцейської діяльності №1 – вул. Соборна, 107;

смт Окни

Відділ поліцейської діяльності №2 – вул. Устима Кармелюка, 19;

смт Любашівка

Відділ поліції №1 – вул. Володимира Князя, 150;

м. Ананьєв

Сектор поліцейської діяльності №1 – вул. Незалежності, 41;

смт Саврань

Сектор поліцейської діяльності №2 – вул. Миру, 59А;

м. Балта

Відділ поліції №1 – вул. Поштова, 23;

м. Роздільна

Роздільнянський районний відділ поліції – вул. Ярослава Мудрого, 5;

смт Велика Михайлівка

Відділ поліції №1 – вул. Ватутіна, 45;

смт Захарівка

Відділ поліції №2 – вул. Європейська, 32.

Пункти незламності за вказаними адресами працюють цілодобово.