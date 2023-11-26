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До уваги водіїв: головні траси на Одещині закриті

До уваги водіїв: головні траси на Одещині закриті

Сьогодні вранці, 26 листопада, через непогоду, що накрила Одеську область, рух на автомобільних трасах державного значення закрито.

Про це повідомляє обласне управління поліції з посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

Зокрема, заборонено рух великогабаритного транспорту на трасах М-15 Одеса – Рені та М-28 Одеса – Южне з 8:30 години 26 листопада орієнтовно на 12 годин.

Причина заборони – погіршення погодних умов (інтенсивний сніг, шквальний вітер та ожеледиця) з метою забезпечення ефективної роботи снігоприбиральної техніки та недопущення виникнення ДТП та пробок.

Про відновлення руху на вказаних автошляхах буде повідомлено додатково.

У поліції закликають водіїв якомога не виїжджати сьогодні з дому, а перечекати несприятливі погодні умови.

«Зараз на дорогах слизько, є замети, непроїзні місця, затори, дорожньо-транспортні пригоди»,

– сказано у повідомленні.

Також повідомляється, що наразі правоохоронці допомагають заручникам негоди.

А за інформацією одеської мерії, наразі спостерігається ожеледиця на Київському шосе, Тираспольському шосе та Шкодовій горі, де комунальники проводять посипання доріг.

Нагадаємо, на сьогодні, 26 листопада, в Одесі та Одеській області було оголошено штормове попередження. За інформацією синоптиків, очікуються складні погодні умови: шквальний вітер, опади у вигляді снігу, на дорогах ожеледиця.

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