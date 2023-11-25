Енергетики попереджають про можливі блекаути на Одещині

Жителі Одеської області можуть залишитися без електропостачання через негоду, що насувається на регіон.
Про це попереджають у компанії ДТЕК «Одеські електромережі».
За прогнозами синоптиків, починаючи з другої половини дня 25 листопада та протягом 26 та 27 листопада на території Одеської області очікується погіршення погодних умов – сильні снігопади, хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця, посилення вітру до 25-30 м/с.
Енергетики попереджають: складні погодні умови можуть призвести до обриву проводів та відключення світла.
Водночас, повідомляється, що аварійні бригади ДТЕК переведені в режим підвищеної готовності.
У разі відсутності світла можна повідомити про це:
- на сторінці ДТЕК у Facebook;
- через спеціальну форму компанії на сайті компанії в розділі «Відсутня електроенергія?»;
- зателефонувавши за номерами колл-центру з мобільного +38 (068/095/073) 750 90 90 або стаціонарного телефону +38 (048) 705 90 90. Однак через велику кількість дзвінків лінії колл-центру можуть бути перевантажені.
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