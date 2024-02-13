Одеса попрощалася з двома загиблими на фронті захисниками

Кривава російсько-українська війна щодня обриває життя молодих захисників України. В Одесі попрощалися одразу з двома Героями, які повернулися додому на щиті: Русланом Месальським і Дмитром Метельським.
Як повідомляє Veterans HUB ODESA, церемонії прощання з Героями відбулися в неділю, 11 лютого.
Одесити попрощалися із загиблим героєм Русланом Месальським – матросом 35-ї окремої бригади морської піхоти ім. контр-адмірала М. Остроградського. Герой загинув під час виконання бойового завдання на Херсонщині. Руслану було 22 роки.
Читайте також: Герой з Одещини загинув, рятуючи життя побратимів на Херсонщині
Також провели в останню путь захисника України 36-річного Дмитра Метельського, молодшого сержанта 15 окремого Слов’янського полку Національної гвардії України. Воїн загинув 6 лютого під час виконання бойового завдання на Донеччині.
У селі Мардарівка Подільського району Одеської області 11 лютого провели в останню путь загиблого на фронті військовослужбовця Владислава Теменюка.