Одеса попрощалася з двома загиблими на фронті захисниками

Зміна керівництва ЗСУ: хто звільнився і хто прийшов на їх місце 8 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. На його місце було призначено Олександра Сирського, який до цього був командувачем Сухопутних військ ЗСУ. Також відбулася зміна декількох інших керівників ЗСУ. Розповідаємо про тих, хто пішов зі своїх посад і хто зайняв їхні місця. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Війна, день 718: розстріл українських військовополонених та підсумки нічного полювання за «шахедами» Сьогодні, в неділю, 11 лютого 2024 року, розпочалася сімсот вісімнадцята доба з початку широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Рашисти так само ігнорують закони та звичаї ведення війни: вони не тільки завдають ударів по території нашої країни як ракетами, так і дронами-камікадзе, а й розстрілюють наших полонених. При цьому самі окупанти продовжують зазнавати колосальних втрат. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ