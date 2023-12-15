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Штрафи виписують пачками: як вирішують проблему зі скупченням фур на Пересипу

Штрафи виписують пачками: як вирішують проблему зі скупченням фур на Пересипу

Влада Одеси продовжує штрафувати водіїв вантажного транспорту, який дорогою до порту скупчується в районі Пересипського мосту і заважає дорожньому руху. Лише за останній тиждень оштрафовано близько 60 фур, але розвантажити проїзну частину це не допомагає.

Як повідомили у мерії, з метою вивільнення, розвантаження та упорядкування руху транспортний департамент Одеської міськради проводить рейди на ділянці Пересипський міст – 7-а Пересипська (в обох напрямках).

Інспектори відділу контролю за безпекою дорожнього руху та паркуванням лише за останній тиждень виявили 59 великогабаритних вантажівок, припаркованих з порушеннями правил дорожнього руху.

Повідомляється, що стосовно водіїв великогабаритного транспорту складено адміністративні матеріали та накладено адміністративні стягнення у вигляді штрафу.

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Нагадаємо, вже другий місяць у районі Пересипу спостерігається скупчення великогабаритного транспорту, що дуже ускладнює дорожній рух.

Як писало «Одеське життя», тактика міської влади поки не допомогла розвантажити вулицю від фур. Зерновозам, які чекають на свою чергу для заїзду в портові зернові термінали, просто нікуди подітися. І водії спокійно приймають штрафи, які, зважаючи на все, їм потім компенсують власники транспортних компаній.

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