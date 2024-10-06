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Чи вщухне 6 жовтня магнітна буря

Чи вщухне 6 жовтня магнітна буря

За інформацією Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США, сьогодні, в неділю, 6 жовтня 2024 року, на Землі очікується сильна магнітна буря. Вона може спричинити відключення радіозв’язку, збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин.

І незважаючи на те, що пік цієї бурі очікувався вночі, вона так чи інакше здатна протягом дня вплинути на здоров’я людей.

У групі особливого ризику люди похилого віку, метеозалежні та люди з серцево-судинними захворюваннями та порушеннями мозкового кровообігу. Тож у цей день слід приділити особливу увагу своєму здоров’ю:

  • по можливості обмежте фізичне навантаження;
  • не порушуйте режим сну;
  • частіше бувайте на свіжому повітрі;
  • використовуйте достатню кількість рідини.

Раніше повідомлялося, що перша сильна магнітна буря жовтня очікується приблизно з 3-го до 6-го числа.

За прогнозами вчених, збурення геомагнітного поля буде і 10 жовтня. Магнітні бурі очікуються також на 11-12 і 20 жовтня. Але ці бурі, як очікується, будуть слабкими.

Нагадаємо, три місяці тому Землю накрила найпотужніша геомагнітна буря за останні 20 років. Вчені з’ясували, що вона змінила атмосферу так, як це ще ніколи не спостерігали. В результаті в атмосфері Землі виникла величезна спіральна структура, а також повністю знищено іоносферу на середніх широтах.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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