Чи вщухне 6 жовтня магнітна буря

І незважаючи на те, що пік цієї бурі очікувався вночі, вона так чи інакше здатна протягом дня вплинути на здоров’я людей.

У групі особливого ризику люди похилого віку, метеозалежні та люди з серцево-судинними захворюваннями та порушеннями мозкового кровообігу. Тож у цей день слід приділити особливу увагу своєму здоров’ю:

по можливості обмежте фізичне навантаження;

не порушуйте режим сну;

частіше бувайте на свіжому повітрі;

використовуйте достатню кількість рідини.

Раніше повідомлялося, що перша сильна магнітна буря жовтня очікується приблизно з 3-го до 6-го числа.

За прогнозами вчених, збурення геомагнітного поля буде і 10 жовтня. Магнітні бурі очікуються також на 11-12 і 20 жовтня. Але ці бурі, як очікується, будуть слабкими.

Нагадаємо, три місяці тому Землю накрила найпотужніша геомагнітна буря за останні 20 років. Вчені з’ясували, що вона змінила атмосферу так, як це ще ніколи не спостерігали. В результаті в атмосфері Землі виникла величезна спіральна структура, а також повністю знищено іоносферу на середніх широтах.