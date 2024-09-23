Церковне свято 23 вересня: іменинники, прикмети та заборони на зачаття Іоана Предтечи

Що відзначає церква 23 вересня за новим стилем

Нагадаємо, що з 2023 року Православна церква України перейшла на новий календарний стиль (новоюліанський), і всі фіксовані дати свят були перенесені на 13 днів раніше. Проте деякі віряни, переважно Української православної церкви, продовжують дотримуватися старого (юліанського) календаря.

Зачаття Іоана Хрестителя

23 вересня за новим церковним календарем відзначається зачаття Іоана Хрестителя та вшановується пам’ять святої мучениці Іраїди Олександрійської.

Іоан Предтеча за важливістю другий святий у християн після Діви Марії. Як і вона, народився він вже у літніх батьків — священика Захарії та його дружини Єлисавети, які до того багато років не мали дітей.

Але після довгих молитов Господь дарував їм сина, про якого Захарію повідомив архангел Гавриїл. Однак, священик засумнівався у звістці ангела, за що втратив можливість говорити. І мовчання його тривало до моменту, коли потрібно було назвати новонародженого хлопчика. Захарія написав ім’я “Іоан” – і після цього до нього знову повернулася здатність розмовляти. Ба більше, він почав пророкувати про майбутнє свого сина і заявив, що той буде Предтечею Господа.

Іоан Хреститель народився на шість місяців раніше Ісуса Христа. Його мати Єлисавета, будучи вагітною, вирушила до своєї сестри Діви Марії, яка нещодавно отримала благу звістку про майбутнє народження Спасителя. Під час зустрічі Єлисавета сказала Марії: “Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід утроби Твоєї!”.

Цар Ірод, дізнавшись від волхвів про народження Ісуса, наказав вбити всіх немовлят у Віфлеємі. Захарія відмовився видати свого сина і священика було вбито просто в храмі. Єлисавета, рятуючись від переслідувань, утекла з Іоаном у пустелю. Через 40 днів після втечі вона померла, а Іоан виростав самотньо в пустелі, поки не настав час виконати своє призначення – сповістити ізраїльський народ про прихід Месії.

Життя та мучеництво святої Іраїди

Свята мучениця Іраїда жила в Олександрії у період III-IV століть. Її батько був священиком, і ще в юному віці, приблизно в 12 років, Іраїда вирішила присвятити своє життя Богу, ставши черницею.

Під час правління імператора Максенція, коли християн переслідували, вона одного дня побачила, як до берега причалив корабель, на якому були закуті в ланцюги християни. Не вагаючись, дівчина приєдналася до них і була страчена за свою віру разом із іншими мучениками.

Церковне свято за старим стилем – 23 вересня

Раніше ми ділилися інформацією про свята, що відзначаються за старим календарем у цей день. Зокрема, сьогодні вшановують пам’ять святих мучениць сестер Минодори, Митродори і Німфодори.

Народне свято 23 вересня

У народному календарі 23 вересня називають Іраїда Спірна, або ж Раїса. Таке ім’я день отримав через те, що в цей період важко передбачити погоду – вона часто змінюється.

Що не варто робити 23 вересня

У цей день, як і в будь-який інший, Церква нагадує про необхідність уникати сварок, пліток, лихослів’я, а також забороняє заздрість, осуд та жадібність. Не слід відмовляти в допомозі тим, хто її потребує.

Народні прикмети застерігають від прийняття важливих рішень, оскільки цього дня все може піти не за планом. Подружжям краще уникати сварок, оскільки це може призвести до затяжних проблем у сімейному житті. Також не варто нарікати на свою долю, щоб не погіршити ситуацію.

Що можна робити 23 вересня

Цей день вважається сприятливим для молитов про зцілення від хвороб, зокрема від головних болів. Також віряни моляться про звільнення від шкідливих звичок, заспокоєння душі та народження дітей.

Згідно з народними традиціями, 23 вересня зазвичай починають утеплювати домівки, готуються до зими, заготовляють дрова. Цей день сприятливий для хатніх справ, особливо напередодні холодів.

Іменини 23 вересня

За новим церковним календарем сьогодні святкують іменини Микола, Іван, Іраїда, Раїса, Антоніна, Петро, Інокентій та Андрій.

За старим календарем день іменин відзначають Андрій, Василь, Гавриїл, Гліб, Євген, Іван, Климент, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Семен і Тетяна.