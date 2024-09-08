До Одеси на велике християнське свято приїхав голова Православної Церкви України Єпіфаній (фоторепортаж)

Сьогодні, у неділю, 8 вересня 2024 року, православні християни України, які дотримуються новоюліанського календаря, святкують Різдво Пресвятої Богородиці. Але для парафіян Одеського кафедрального собору Різдва Христового сьогодні ще день заснування цього храму. Собору сьогодні виповнилося 220 років.
Привітати одеситів приїхав глава Православної Церкви України митрополит Єпіфаній.
Предстоятель ПЦУ провів у соборі святкову службу – Божественну літургію у співслужінні українських архієреїв та духовенства Одеської єпархії.
Як це було, зняли кореспонденти «Одеського життя».
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