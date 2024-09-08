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До Одеси на велике християнське свято приїхав голова Православної Церкви України Єпіфаній (фоторепортаж)

До Одеси на велике християнське свято приїхав голова Православної Церкви України Єпіфаній (фоторепортаж)

Сьогодні, у неділю, 8 вересня 2024 року, православні християни України, які дотримуються новоюліанського календаря, святкують Різдво Пресвятої Богородиці. Але для парафіян Одеського кафедрального собору Різдва Христового сьогодні ще день заснування цього храму. Собору сьогодні виповнилося 220 років.

Привітати одеситів приїхав глава Православної Церкви України митрополит Єпіфаній.

Предстоятель ПЦУ провів у соборі святкову службу – Божественну літургію у співслужінні українських архієреїв та духовенства Одеської єпархії.

Як це було, зняли кореспонденти «Одеського життя».

Святкова служба в одеському соборі

Святкова служба в одеському соборі, візит митрополита

Святкова служба в одеському соборі, духовенство

Святкова служба в одеському соборі, Єпіфаній

Святкова служба в одеському соборі, зустріч митрополита

Святкова служба в одеському соборі, Єпіфаній

Святкова служба в одеському соборі, служить митрополит ПЦУ data-lazy-srcset=

Ви також можете дізнатися: 8 вересня православні відзначають одне з найбільших свят – Різдво Богородиці.

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