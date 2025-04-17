Про це сьогодні повідомили в пресслужбі обласного управління Нацполіції.

Кілька днів тому про малюка в поліцію повідомили медики. Його госпіталізували до Одеської обласної дитячої клінічної лікарні в непритомному стані з забоєм головного мозку та застарілими переломами плечової й ліктьової кісток. На превеликий жаль, невдовзі хлопчик помер.

Як встановили слідчі, 26-річна мешканка Березівщини, яка раніше не потрапляла в поле зору поліції, привезла сина до місцевого медцентру, коли йому стало зовсім зле, та пояснила травми нещасним випадком: нібито малюк забився, впавши з ліжка.

Втім, у ході проведення слідчих заходів поліцейські викрили жінку в обмані і з’ясували, що вона спричинила малюкові тілесні ушкодження, коли він плакав.

У межах слідства призначено низку експертиз, зокрема судово-медичну, щоб встановити точну причину смерті дитини.

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