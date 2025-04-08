Про це повідомили сьогодні, 8 квітня 2025 року, в обласному управлінні Нацполіції.

За інформацією правоохоронців, до поліції звернулася мати дівчинки, яка виявила свою доньку у зашморгу без ознак життя на горищі приватного будинку.

Стаття по темі: Суїцидальна поведінка: що важливо знати аби врятувати життя близьких

«На місці працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Попередньо подію кваліфіковано як самогубство. Під час досудового розслідування за результатами судово-медичної експертизи буде визначено остаточну причину смерті дитини», – повідомили в поліції.

Читайте також:

Фото ілюстративне