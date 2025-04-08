Про це повідомили сьогодні, 8 квітня 2025 року, в обласному управлінні Нацполіції.
За інформацією правоохоронців, до поліції звернулася мати дівчинки, яка виявила свою доньку у зашморгу без ознак життя на горищі приватного будинку.
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«На місці працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Попередньо подію кваліфіковано як самогубство. Під час досудового розслідування за результатами судово-медичної експертизи буде визначено остаточну причину смерті дитини», – повідомили в поліції.
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