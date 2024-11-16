Щоб не було страшних обстрілів: як одесити закликали допомагати ЗСУ (фоторепортаж)

«В нашій країні йде війна! Небайдужі одесити закликали допомагати ЗСУ насамперед! Щоб не було страшних обстрілів, руйнувань, пожеж та постраждалих», – так прокоментувала сьогоднішню акцію одна з її постійних учасниць.

Більше подробиць, а також з якими гаслами виходили на сьогоднішній пікет одесити – на наших фото:

Як повідомляло «Одеське життя», незважаючи на те, що чиновники довгий час ігнорували учасників пікету, їм все ж таки вдалося досягти певних успіхів. І припиняти щосуботню акцію вони поки не збираються, оскільки впевнені: влада недостатньо робить для наших захисників.

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Фото Світлани Корольової