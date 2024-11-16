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Щоб не було страшних обстрілів: як одесити закликали допомагати ЗСУ (фоторепортаж)

Щоб не було страшних обстрілів: як одесити закликали допомагати ЗСУ (фоторепортаж)

Акція протесту, що стала традиційною в центрі Одеси, почалася ще тоді, коли Біржова площа біля будівлі одеської мерії називалася Думською, триває до цього дня: небайдужі городяни не втомлюються нагадувати: нашій армії необхідна допомога! Не стала винятком і сьогоднішня субота 16 листопада 2024 року.

«В нашій країні йде війна! Небайдужі одесити закликали допомагати ЗСУ насамперед! Щоб не було страшних обстрілів, руйнувань, пожеж та постраждалих», – так прокоментувала сьогоднішню акцію одна з її постійних учасниць.

акція в Одесі 16 листопада 2024 року, учасниця

акція в Одесі 16 листопада 2024 року, плакати

Більше подробиць, а також з якими гаслами виходили на сьогоднішній пікет одесити – на наших фото:

акция в Одессе 16 ноября 2024, участница с флагом
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акция в Одессе 16 ноября 2024, самые неравнодушные
акция в Одессе 16 ноября 2024, участница с плакатом
акция в Одессе 16 ноября 2024, у мэрии
акция в Одессе 16 ноября 2024, минута молчания
акция в Одессе 16 ноября 2024, участники машут водителям

Як повідомляло «Одеське життя», незважаючи на те, що чиновники довгий час ігнорували учасників пікету, їм все ж таки вдалося досягти певних успіхів. І припиняти щосуботню акцію вони поки не збираються, оскільки впевнені: влада недостатньо робить для наших захисників.

акція в Одесі 16 листопада 2024 року, Преображенська

акція в Одесі 16 листопада 2024 року, дівчина з плакатом

Читайте також: Одеський фронт: як одесити домагаються від мерії виділяти допомогу ЗСУ.

Фото Світлани Корольової

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