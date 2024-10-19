«Гроші на військо, а не в карман»: у центрі Одеси відбувся пікет небайдужих (фоторепортаж)

Про це пише Телеграм-канал “Одеське життя”.

Не став винятком і сьогодні, 19 жовтня 2024 року.

“Гроші на військо, а не в карман”, “Бездіяльність і байдужість наближають до нас лінію фронту”, “Діліть бюджет так, ніби на “нулі” ваші, а не наші рідні” – такі гасла стали незмінним атрибутом цієї акції.

Як відбувався захід сьогодні, дивіться на наших фото:

Нагадаємо, що незважаючи на те, що чиновники тривалий час ігнорували учасників пікету, все ж таки певних успіхів їм вдалося досягти. І припиняти щосуботню акцію вони поки не збираються, оскільки впевнені: влада недостатньо робить для наших захисників.

Фото Світлани Корольової