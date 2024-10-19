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«Гроші на військо, а не в карман»: у центрі Одеси відбувся пікет небайдужих (фоторепортаж)

«Гроші на військо, а не в карман»: у центрі Одеси відбувся пікет небайдужих (фоторепортаж)

Щосуботи під будівлею одеської мерії на Біржовій (раніше Думській) площі проходить пікет: небайдужі одесити вимагають від місцевої влади бути чесною по відношенню до тих, хто її обрав і витрачати гроші на свою армію під час кривавої та жорстокої війни з російськими агресорами.

Про це пише Телеграм-канал “Одеське життя”.

Не став винятком і сьогодні, 19 жовтня 2024 року.

“Гроші на військо, а не в карман”, “Бездіяльність і байдужість наближають до нас лінію фронту”, “Діліть бюджет так, ніби на “нулі” ваші, а не наші рідні” – такі гасла стали незмінним атрибутом цієї акції.

Як відбувався захід сьогодні, дивіться на наших фото:

Пикет на Биржевой
Пикет на Биржевой-3
Пикет на Биржевой-4
Пикет на Биржевой
Пикет на Биржевой-5
Пикет на Биржевой-6
Пикет на Биржевой-7

Нагадаємо, що незважаючи на те, що чиновники тривалий час ігнорували учасників пікету, все ж таки певних успіхів їм вдалося досягти. І припиняти щосуботню акцію вони поки не збираються, оскільки впевнені: влада недостатньо робить для наших захисників.

Фото Світлани Корольової

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Редакція ПРОФІЛЬ
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