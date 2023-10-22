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Їм не страшні блекаути: на Таїрова модернізували світлофори (фоторепортаж)

Їм не страшні блекаути: на Таїрова модернізували світлофори (фоторепортаж)

В Одесі продовжуються комплексні роботи з організації дорожнього руху. Напередодні фахівці комунальної установи «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ» провели роботи з модернізації світлофорів у Київському та Хаджибейському районах міста.

Про це комунальники повідомили у себе у Facebook.

Зокрема, нові світлофори встановлені на локації від проспекту Ак. Глушка до проспекту Небесної Сотні та 3 станції Люстдорфської дороги.

Застарілі світлофори замінили на нові, що відповідають усім вимогам.

На проспекті Небесної Сотні в Одесі

Одеса , проспект Небесної Сотні

Перехрестя Небесної Сотні-Глушка в Одесі, Таврія

Крім того, на основних перехрестях світлофорні об’єкти обладнали безперебійними блоками живлення, що дозволить їм працювати певний час. за відсутності електропостачання.

На проспекті Небесної Сотні, світлофор

На проспекті Небесної Сотні, перехід

Усі світлофори вже пройшли тестування інженерного обладнання та підключенi до автоматизованої системи управління дорожнім рухом (АСКДР).

Роботи проводяться у рамках міської програми «Безпека дорожнього руху у місті Одесі».

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Фото КУ «СМЕП»

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