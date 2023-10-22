Їм не страшні блекаути: на Таїрова модернізували світлофори (фоторепортаж)

Про це комунальники повідомили у себе у Facebook.

Зокрема, нові світлофори встановлені на локації від проспекту Ак. Глушка до проспекту Небесної Сотні та 3 станції Люстдорфської дороги.

Застарілі світлофори замінили на нові, що відповідають усім вимогам.

Крім того, на основних перехрестях світлофорні об’єкти обладнали безперебійними блоками живлення, що дозволить їм працювати певний час. за відсутності електропостачання.

Усі світлофори вже пройшли тестування інженерного обладнання та підключенi до автоматизованої системи управління дорожнім рухом (АСКДР).

Роботи проводяться у рамках міської програми «Безпека дорожнього руху у місті Одесі».

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Фото КУ «СМЕП»