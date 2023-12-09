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В Одесі повернули односторонній рух Канатною

В Одесі повернули односторонній рух Канатною

В Одесі розібралися зі схемою проїзду на ділянці вулиці Канатної між вулицями Семінарською та Пирогівською. Тепер рух на цій ділянці знову буде одностороннім, повідомляють у комунальній установі СМЕП.

Нова схема передбачає односторонній рух машин по двох смугах від Куликова поля у напрямку вулиці Семінарської, а також відокремлену двосторонню велосмугу, яка йде ліворуч від руху автомобілів.

Дорожні знаки на Канатній data-lazy-srcset=

Нагадаємо, міняти схему проїзду на цій ділянці Канатної розпочали у січні 2023 року. Тоді було зроблено спробу запровадити тут двосторонній рух. Перша спроба виявилася невдалою: водії просто не розуміли, як їм їхати. Потім схему дещо змінили. Тепер же від ідеї двостороннього проїзду вирішили взагалі відмовитися.

Перехід на вулиці Канатній в Одесі

На Канатної змінили схему руху data-lazy-srcset=

Наразі тривають комплексні роботи з оптимізації дорожнього руху у Приморському районі. А на вулиці Канатній наносять дорожню розмітку на ділянці від Семінарської до проспекту Гагаріна. Повідомляється, що на цій локації також відокремлюються дві велодоріжки в обох напрямках.

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