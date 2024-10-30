Що відзначає церква 30 жовтня і чому сьогодні не можна лінуватися

Зіновій та Зіновія: роздали незаможним все своє майно

Зіновій та Зіновія жили в III столітті в Кілікії (Мала Азія). Батьки виховали їх християнами. Брат і сестра вели скромне життя, а коли виросли, то роздали все своє майно незаможним, а Зіновій став головою християнської громади в Кілікії. Він усіляко намагався долучити поган до віри Христової і мав дар зцілення.

Коли почалися переслідування християн, Зіновія схопили і відправили на суд до правителя. Той наказав Зіновію зректися Христа і принести жертву язичницьким ідолам, але той відмовився. Тоді його присудили до тортур. Сестра його побажала розділити долю брата і їх разом стратили. На іконах святих Зіновія та Зіновію також зображують разом.

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Чудотворний образ Божої Матері, яка називається Озерянська, зберігався у Преображенському Курязькому монастирі неподалік Харкова. За переказами, образ з’явився наприкінці XVI століття біля села Озеряни (пізніше на цьому місці було збудовано Озерянський монастир). Якось селянин косив траву і косою навпіл випадково зачепив ікону, що лежала в траві, і розсік на її дві частини. Обидві частини він забрав додому, поставив у будинку і запалив перед свічкою. На ранок ікона виявилася цілою – на ній залишився лише тонкий слід.

1794 року Озерянську ікону помістили у Курязькому монастирі, а після його закриття перенесли образ до Покровської церкви у Харкові. Коли монастир на початку ХІХ століття відновили, то повернули й ікону. Щороку, починаючи з 1843 року, 30 вересня чудотворний образ Пресвятої Богородиці хресною ходою переносили до Харкова – там він знаходився всю зиму, а 22 квітня його повертали до монастиря.

Вклонитися чудотворній святині приходило безліч людей з Харкова та околиць: молитвами віруючих відбувалися зцілення. Відомий один випадок із біографії українського письменника Григорія Квітки-Основ’яненка: коли він був дитиною, то осліп, і його мама разом із нею вирушила до Курязького Преображенського монастиря до Озерянської ікони. Мати Квітки-Основ’яненка довго молилася перед образом, а потім умила обличчя сина святою водою з Онуфріївського джерела. І Григорій почав прозрівати. Після цього у молодості письменник навіть хотів постригтися у ченці і був послушником Преображенського монастиря.

Також відомий випадок, коли влітку 1871 року в Харкові лютувала холера, з чудотворною іконою ходили по будинках харків’ян, магазинів та вулиць та служили молебні – і холера відступила.

Вважається, що у 1930-х роках образ був втрачений, але збереглися його списки, деякі з них також прославилися своїми чудесами. Збереглися два старі списки з Озерянської ікони Богоматері: один знаходиться у Свято-Благовіщенському кафедральному соборі Харкова, інший – у Свято-Озерянському парафіяльному храмі на Холодній Горі. У вересні 2010 року з відтвореною Озерянською іконою хресною ходою обійшли навколо Харкова.

За старим церковним календарем сьогодні день пам’яті старозавітного пророка Осії.

Прикмети на 30 жовтня: що віщують сплячі коти

За прикметами цього дня судили, якою буде погода найближчими днями:

коти міцно сплять – ще буде тепло;

павутина стелиться рослинами – похолодає не дуже скоро;

зірок на небі мало – до хуртовини або завірюхи.

Зазвичай, до 30 жовтня вже прилітали зимові птахи – синиці, снігурі. Їхня поява означає, що наближаються холоди.

Що не можна робити сьогодні

Не можна лихословити і сваритися.

Не варто відмовляти у допомозі.

Забороняється вінчатися – шлюб буде недовгим.

Не можна лінуватися – це до безгрошів’я;

Заборонено ображати птахів і виганяти з дому синичку, якщо вона випадково залетіла – це невдачі.

Також не слід позичати гроші і просити у позику.

Що можна робити сьогодні

Цього дня віруючі звертаються з молитвами до Божої Матері перед її чудотворною іконою – просять зцілити від хвороб, насамперед захворювань очей та слуху, а також від наслідків тяжких переломів.

Вважається, що у Синичкин день треба погодувати птахів – це приверне щастя до дому.

Ті, хто добре попрацює сьогодні, житимуть у достатку.

Хто відзначає День ангела 30 жовтня

Іменини сьогодні відзначають Анастасія, Герман, Степан, Зіновій, Макар, Йосип, Максим, Марк, Олександр, Артем.

За старим стилем день ангела у Юліана, Кузьми, Леонтія, Анатолія, Андрія, Йосипа, Антона, Олександра, Сергія.

Талісманом людини, народженої 30 жовтня, є бірюза. Існував повір’я, хто вранці подивиться на цей камінь, весь день буде безтурботним. Бірюза вважалася воєнним талісманом.