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Покров Пресвятої Богородиці: що це за свято

Покров Пресвятої Богородиці: що це за свято

Сьогодні, 1 жовтня, у православних велике свято — Покрова Пресвятої Владичиці нашої Богородиці та Приснодіви Марії.

Коли почали відзначати свято Покрова Пресвятої Богородиці?

Свято Покрова Пресвятої Богородиці почали відзначати у Х столітті. За легендою, 910 року Константинополь опинився в оточенні ворогів. Мешканці міста зібралися у храмі, щоби помолитися. Після цього біля храму з’явилася сама Діва Марія, її оточували ангели, апостоли та пророки. Вона накрила своїм омофором (покривалом) місто і людям вдалося врятувати.

На Русь це свято прийшло у XII столітті. Згодом Покров став дуже популярним на території Запорізької Січі. Козаки називали себе лицарями Божої Матері та обирали в цей день нового отамана. На честь Богородиці вони збудували безліч храмів.

Як святкують Покрова?

Напередодні свята у православних храмах проходить Всеношна, а вже вранці — божественна літургія. Під час служб кілька разів виконується тропар (святковий церковний спів) свята.

Згідно з народними традиціями, Покрова Пресвятої Богородиці символізують закінчення сільськогосподарських робіт та підготовку до зими. До цього свята наші предки завжди намагалися закінчити збирання врожаю та посів озимих.

Що не можна робити на Покрова Пресвятої Богородиці?

У цей день не рекомендується:

  • займатися будівництвом, прибиранням, пранням, прасуванням, в’язанням та будь-якою важкою роботою;
  • не варто позичати гроші та лаятися з людьми.

Цього дня бажано піти до церкви, поставити свічки, помолитися та попросити Богородицю про заступництво.

Зазначимо, Покров збігається із Днем захисника України та Днем українського козацтва.

Фото: Дзеркало тижня

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