Новости Одессы и Одесской области

Что отмечает церковь 30 октября и почему сегодня нельзя лениться

Что отмечает церковь 30 октября и почему сегодня нельзя лениться

В этот день, 30 октября 2024 года, православная церковь вспоминает по новому церковному календарю (по старому стилю – 12 ноября) епископа Зиновия и его сестру Зиновию, а также почитает Озерянскую икону Божией Матери, которая считается покровительницей Харькова и Слобожанщины. О традициях и приметах 30 октября и какой церковный праздник сегодня отмечают в церкви по старому стилю – в материале «Одесской жизни».

Зиновий и Зиновия: раздали неимущим все свое имущество

Зиновий и Зиновия жили в III веке в Киликии (Малая Азия). Родители воспитали их христианами. Брат и сестра вели скромную жизнь, а когда выросли, то раздали все свое имущество неимущим, а Зиновий стал главой христианской общины в Киликии. Он всячески старался приобщить язычников к вере Христовой и имел дар исцеления.

Когда начались гонения на христиан, Зиновия схватили и отправили на суд к правителю. Тот приказал Зиновию отречься от Христа и принести жертву языческим идолам, но тот отказался. Тогда его присудили к пыткам. Сестра его пожелала разделить участь брата и их вместе казнили. На иконах святых Зиновия и Зиновию также изображают вместе.

***
Чудотворный образ Божией Матери, которая называется Озерянская, хранился в Преображенском Куряжском монастыре недалеко от Харькова. Согласно преданию, образ явился в конце XVI века возле села Озеряны (позже на этом месте был построен Озерянский монастырь). Как-то крестьянин косил траву и косой пополам случайно зацепил лежавшую в траве икону и рассек на ее две части. Обе части он забрал домой, поставил в доме и зажег перед образом свечу. На утро икона оказалась целой – на ней остался лишь тонкий след.

В 1794 году Озерянскую икону поместили в Куряжском монастыре, а после его закрытия перенесли образ в Покровскую церковь в Харькове. Когда монастырь в начале XIX века восстановили, то вернули и икону. Ежегодно, начиная с 1843 года, 30 сентября чудотворный образ Пресвятой Богородицы крестным ходом переносили в Харьков – там он находился всю зиму, а 22 апреля его возвращали в монастырь.

Поклониться чудотворной святыне приходило множество людей из Харькова и окрестностей: по молитвам верующих происходили исцеления. Известен один случай из биографии украинского писателя Григория Квитки-Основьяненко: когда он был ребенком, то ослеп, и его мама вместе с ним отправились в Куряжский Преображенский монастырь к Озерянской иконе. Мать Квитки-Основьяненко долго молилась перед образом, а затем умыла лицо сына святой водой из Онуфриевского источника. И Григорий стал прозревать. После этого случая в молодости писатель даже хотел постричься в монахи и был послушником Преображенского монастыря.

Также известен случай, когда летом 1871 года в Харькове свирепствовала холера, с чудотворной иконой ходили по домам харьковчан, магазинам и улицам и служили молебны – и холера отступила.

Считается, что 1930-х годах образ был утерян, но сохранились его списки, некоторые из них тоже прославились своими чудесами. Сохранились два старых списка с Озерянской иконы Богоматери: один находится в Свято-Благовещенском кафедральном соборе Харькова, другой – в Свято-Озерянском приходском храме на Холодной Горе. В сентябре 2010 года с воссозданной Озерянской иконой крестным ходом обошли вокруг Харькова.

По старому церковному календарю сегодня день памяти ветхозаветного пророка Осии.

Приметы на 30 октября: что предвещают спящие коты

Спящий кот

По приметам этого дня судили, какой будет погода в ближайшие дни:

  • коты крепко спят – еще будет тепло;
  • паутина стелется по растениям – похолодает не очень скоро;
  • звезд на небе мало – к метели или вьюге.

В народе этот день прозвали Синичкин. Обычно к 30 октября уже прилетали зимние птицы – синицы, снегири. Их появление означает, что приближаются холода.

Что нельзя делать сегодня

  • Нельзя злословить и ссориться.
  • Не стоит отказывать в помощи.
  • Запрещается венчаться – брак будет недолгим.
  • Нельзя лениться – это к безденежью;
  • Запрещено обижать птиц и выгонять из дома синичку, если она случайно залетела – это к неудачам.
  • Также не следует одалживать деньги и просить взаймы.

Выбор редакции: Ненависть в бою, прощение после: духовные принципы одесского капеллана на фронте

Что можно делать сегодня

  • В этот день верующие обращаются с молитвами к Божией Матери перед ее чудотворной иконой – просят исцелить от болезней, в первую очередь заболеваний глаз и слуха, а также от последствий тяжелых переломов.
  • Считается, что в Синичкин день нужно покормить птиц – это привлечет удачу в дом.
  • Те, кто хорошо потрудится сегодня, будут жить в достатке.

Кто отмечает День ангела 30 октября

  • Именины сегодня отмечают Анастасия, Герман, Степан, Зиновий, Макар, Иосиф, Максим, Марк, Александр, Артем.
  • По старому стилю день ангела у Юлиана, Кузьмы, Леонтия, Анатолия, Андрея, Иосифа, Антона, Александра, Сергея.

Талисманом человека, рожденного 30 октября, является бирюза. Существовало поверье, кто утром посмотрит на этот камень, весь день будет беззаботным. Бирюза считалась военным талисманом.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua