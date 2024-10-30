Что отмечает церковь 30 октября и почему сегодня нельзя лениться

Зиновий и Зиновия: раздали неимущим все свое имущество

Зиновий и Зиновия жили в III веке в Киликии (Малая Азия). Родители воспитали их христианами. Брат и сестра вели скромную жизнь, а когда выросли, то раздали все свое имущество неимущим, а Зиновий стал главой христианской общины в Киликии. Он всячески старался приобщить язычников к вере Христовой и имел дар исцеления.

Когда начались гонения на христиан, Зиновия схватили и отправили на суд к правителю. Тот приказал Зиновию отречься от Христа и принести жертву языческим идолам, но тот отказался. Тогда его присудили к пыткам. Сестра его пожелала разделить участь брата и их вместе казнили. На иконах святых Зиновия и Зиновию также изображают вместе.

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Чудотворный образ Божией Матери, которая называется Озерянская, хранился в Преображенском Куряжском монастыре недалеко от Харькова. Согласно преданию, образ явился в конце XVI века возле села Озеряны (позже на этом месте был построен Озерянский монастырь). Как-то крестьянин косил траву и косой пополам случайно зацепил лежавшую в траве икону и рассек на ее две части. Обе части он забрал домой, поставил в доме и зажег перед образом свечу. На утро икона оказалась целой – на ней остался лишь тонкий след.

В 1794 году Озерянскую икону поместили в Куряжском монастыре, а после его закрытия перенесли образ в Покровскую церковь в Харькове. Когда монастырь в начале XIX века восстановили, то вернули и икону. Ежегодно, начиная с 1843 года, 30 сентября чудотворный образ Пресвятой Богородицы крестным ходом переносили в Харьков – там он находился всю зиму, а 22 апреля его возвращали в монастырь.

Поклониться чудотворной святыне приходило множество людей из Харькова и окрестностей: по молитвам верующих происходили исцеления. Известен один случай из биографии украинского писателя Григория Квитки-Основьяненко: когда он был ребенком, то ослеп, и его мама вместе с ним отправились в Куряжский Преображенский монастырь к Озерянской иконе. Мать Квитки-Основьяненко долго молилась перед образом, а затем умыла лицо сына святой водой из Онуфриевского источника. И Григорий стал прозревать. После этого случая в молодости писатель даже хотел постричься в монахи и был послушником Преображенского монастыря.

Также известен случай, когда летом 1871 года в Харькове свирепствовала холера, с чудотворной иконой ходили по домам харьковчан, магазинам и улицам и служили молебны – и холера отступила.

Считается, что 1930-х годах образ был утерян, но сохранились его списки, некоторые из них тоже прославились своими чудесами. Сохранились два старых списка с Озерянской иконы Богоматери: один находится в Свято-Благовещенском кафедральном соборе Харькова, другой – в Свято-Озерянском приходском храме на Холодной Горе. В сентябре 2010 года с воссозданной Озерянской иконой крестным ходом обошли вокруг Харькова.

По старому церковному календарю сегодня день памяти ветхозаветного пророка Осии.

Приметы на 30 октября: что предвещают спящие коты

По приметам этого дня судили, какой будет погода в ближайшие дни:

коты крепко спят – еще будет тепло;

паутина стелется по растениям – похолодает не очень скоро;

звезд на небе мало – к метели или вьюге.

В народе этот день прозвали Синичкин. Обычно к 30 октября уже прилетали зимние птицы – синицы, снегири. Их появление означает, что приближаются холода.

Что нельзя делать сегодня

Нельзя злословить и ссориться.

Не стоит отказывать в помощи.

Запрещается венчаться – брак будет недолгим.

Нельзя лениться – это к безденежью;

Запрещено обижать птиц и выгонять из дома синичку, если она случайно залетела – это к неудачам.

Также не следует одалживать деньги и просить взаймы.

Что можно делать сегодня

В этот день верующие обращаются с молитвами к Божией Матери перед ее чудотворной иконой – просят исцелить от болезней, в первую очередь заболеваний глаз и слуха, а также от последствий тяжелых переломов.

Считается, что в Синичкин день нужно покормить птиц – это привлечет удачу в дом.

Те, кто хорошо потрудится сегодня, будут жить в достатке.

Кто отмечает День ангела 30 октября

Именины сегодня отмечают Анастасия, Герман, Степан, Зиновий, Макар, Иосиф, Максим, Марк, Александр, Артем.

По старому стилю день ангела у Юлиана, Кузьмы, Леонтия, Анатолия, Андрея, Иосифа, Антона, Александра, Сергея.

Талисманом человека, рожденного 30 октября, является бирюза. Существовало поверье, кто утром посмотрит на этот камень, весь день будет беззаботным. Бирюза считалась военным талисманом.