На Одещині почали працювати нові камери автофіксації порушень Правил дорожнього руху

Про це повідомили в Патрульній поліції Одеської області.

У повідомленні йдеться, що всього в Україні запрацює 50 камер, які слідкуватимуть за виконанням Правил дорожнього руху. 19 з них припинили свою роботу через повномасштабне вторгнення росії, 31 комплекс запрацює вперше.

В Одеській області буде встановлено три таких комплекси:

на 96 км+449 автодороги М-15, напрямок спрямування приладу с. Монаші,

на 120 км+354 автодороги М-15, напрямок спрямування приладу с. Михайлівка

на 364 км+792 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу м. Одеса

Як повідомили в Патрульній поліції з посиланням на заступника начальника департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, найбільше нових комплексів почало працювати у Миколаєві та області – 12 штук.

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