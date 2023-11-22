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«Укрзалізниця» запускає новий маршрут із Одеси

«Укрзалізниця» запускає новий маршрут із Одеси

“Укрзалізниця” представила новий графік руху поїздів на 2024 рік. Він передбачає запуск прямого маршруту з Одеси до Запоріжжя, а також покращення графіка руху поїзда до західного кордону до Перемишля.

Про це повідомляє «Укрзалізниця».

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Укрзалізниця призначила новий внутрішній рейс, завдяки якому Одеса отримає пряме сполучення із Запоріжжям. Поїзд №51/52 Одеса-Запоріжжя курсуватиме через день, надаючи дніпровцям додаткову опцію поїздки до Одеси.

Також національний перевізник прискорює рух поїзда №35/36 Одеса – Перемишль – Одеса.

З Одеса до Перемишля час у дорозі скоротиться на 50 хв.
З Перемишля до Одеси – майже на 2 години.

“Прискорення поїзда №35/36 Одеса – Перемишль дає вдвічі більше часу на пересадку на поїзд ІС56 Перемишль (07:23) – Берлін (17:06)”, – йдеться у повідомленні.

Загалом у плані «Укрзалізниці» на 2024 рік запустити 14 нових рейсів: 11 внутрішніх та 3 міжнародних. Крім того, передбачено покращення 19 рейсів по Україні та за кордон.

Нагадаємо, Укрзалізниця запустила новий маршрут до Європи: що потрібно знати одеситам⠀

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