“Укрзалізниця” зробила важливу заяву про квитки для військових

Про це йдеться у повідомленні УЗ.

«Відтепер військовослужбовці можуть придбати проїзний документ, навіть якщо раптова поїздка, наприклад, на лікування, у відрядження або до рідних у довгоочікувану відпустку, а квитки вже розкупили», — сказав голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

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Забронювати квитки військовослужбовці можуть онлайн на спеціальному порталі. Для цього потрібно:

залишити заявку на порталі не пізніше ніж за 6 годин до відправлення поїзда;

викупити квиток в касі не пізніше ніж за 1 годину до відправлення поїзда.

Спецзамовлення квитків доступне на 17 поїздів, найбільш популярних серед військовослужбовців. Зокрема, це маршрути до міст, наближених до зони ведення бойових дій і назад.

Це нововведення спростить процес отримання квитків для тих, хто служить захисту країни: раніше військовослужбовці мали практику бронювання квитків через військового коменданта, що значно ускладнювало процес і практично унеможливлювало поїздку того ж дня.

Раніше «Укрзалізниця» розширила проект жіночих купе ще на чотири напрямки, серед яких поїзд Одеса — Рахів.