Ще один житель Ізмаїла віддав своє життя за Україну

Про це повідомив міський голова Ізмаїла Андрій Абрамченко.

Юрій Сергєєв народився, виріс і навчався в Ізмаїлі. Опанував професію електрика в технічному училищі №7 і пішов служити в Ізмаїльський прикордонний загін.

“Саме там застав його 2014-й… Служив під Кримом до 2016 року. Потім повернувся в Ізмаїл, одружився, став батьком. Працював, а вільний час наполегливо віддавав футболу (був воротарем) і тваринам-безхатькам”, – розповів міський голова.

У 2023 році ізмаїльчанин напередодні свого дня народження пішов захищати Батьківщину. Був там, де було найгарячіше. Збирався у відпустку, щоб зустріти новий рік разом із сином. Але всі плани і мрії перекреслила кривава війна…

Кулеметник кулеметного взводу механізованого батальйону старший сержант Юрій Сергєєв загинув під час виконання бойового завдання.

Герой буде похований на Алеї Слави на Новому кладовищі Ізмаїла.

Захищаючи Україну від російських окупантів, загинули жителі Ізмаїла: солдат штурмової роти Сергій Васильович Климець і гранатометник механізованого взводу Сергій Віталійович Полтавський.