Новости Одессы и Одесской области

Еще один житель Измаила отдал свою жизнь за Украину

Еще один житель Измаила отдал свою жизнь за Украину

Измаил снова в трауре: на фронте погиб старший сержант Юрий Юрьевич Сергеев.

Об этом сообщил городской голова Измаила Андрей Абрамченко.

Юрий Сергеев родился, вырос и учился в Измаиле. Освоил профессию электрика в техническом училище №7 и пошел служить в Измаильский пограничный отряд.

«Именно там застал его 2014-й… Служил под Крымом до 2016 года. Потом вернулся в Измаил, женился, стал отцом. Работал, а свободное время упорно отдавал футболу (был вратарем) и животным-бездомным», — рассказал городской голова.

В 2023 году измаильчанин наканунесвоего дня рождения пошел защищать Родину. Был там, где было горячее всего. Собирался в отпуск, чтобы встретить новый год вместе с сыном. Но все планы и мечты перечеркнула кровавая война…

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Юрий Сергеев

Пулеметчик пулеметного взвода механизированного батальона старший сержант Юрий Сергеев погиб при выполнении боевого задания.

Герой будет похоронен на Аллее Славы на Новом кладбище Измаила.

Защищая Украину от российских оккупантов, погибли жители Измаила: солдат штурмовой роты Сергей Васильевич Климец и гранатометчик механизированного взвода Сергей Витальевич Полтавский.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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