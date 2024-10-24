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Після поранення повернувся до побратимів: на війні загинув гранатометник з Ізмаїла

Після поранення повернувся до побратимів: на війні загинув гранатометник з Ізмаїла

Обороняючи Україну від російських окупантів на полі бою загинув житель Ізмаїла, гранатометник механізованого взводу Сергій Віталійович Полтавський.

Трагічну звістку повідомив мер Ізмаїла Андрій Абрамченко.

Сергій Полтавський навчався в сьомій школі, захоплювався спортом і комп’ютерами. Сім’я певний час жила за межами міста, але в «нульових» повернулася в Ізмаїл, який Сергій називав рідною домівкою. Сергій працював там, де були потрібні сильні працьовиті руки. А у вільний час поглиблював знання комп’ютера, бо мріяв працювати за фахом.

У вихідні грав із друзями у футбол – був нападником на полі СК «Виставка», вболівав за нашу державу на всіх змаганнях, що відбувалися в країні та за її межами, і неодноразово говорив, що Україна – це найважливіше, що є в його житті.

Повістку Сергій отримав на початку 2023 року. Виконуючи бойові завдання на найгарячіших ділянках фронту, був поранений, однак після реабілітації повернувся на Донеччину до побратимів.

Сергій Полтавський

Після Перемоги Сергій мріяв повернутися в Ізмаїл, знайти роботу своєї мрії, зустріти кохання і будувати своє щастя… Але країна-терорист перекреслила все.

Солдат Сергій Віталійович Полтавський буде похований на Алеї Слави на Новому кладовищі Ізмаїла.

Раніше страшну звістку отримала Любашівська громада: місцеві жителі прощалися із загиблими на війні земляками – поліцейським Владиславом Білоусом і військовослужбовцем Юрієм Богаченком. А в Тузлівській громаді прощалися з 23-річним Захисником Михайлом Собченко.

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