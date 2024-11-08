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Село в Одеській області назвали на честь військової розвідки

Село в Одеській області назвали на честь військової розвідки

У Роздільнянському районі Одеської області в рамках деколонізації село Первомайське перейменували на Гурівське. Нова назва присвячена українським розвідникам.

Про це повідомили у прес-службі Головного управління розвідки Міноборони України.

Відповідне рішення ухвалили з метою відзначити важливий внесок української спецслужби у захист національних інтересів від зовнішніх загроз, зміцнення обороноздатності нашої держави та вшанування перемог військових розвідників.

«Висловлюємо подяку Верховній Раді України, команді Інституту національної пам’яті України та місцевій громаді Гурівського за важливе рішення і вшанування в топоніміці подвигу воїнів ГУР», – наголосили в ГУР.

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У роз’ясненні Інституту Національної пам’яті України зазначено, що під час повномасштабної війни з Росією воїни ГУР виконують комплекс складних завдань – від стратегічної розвідки до бойових операцій зі звільнення українських земель, а також спеціальних місій на окупованих територіях і в тилу ворога.

Назва Гурівське невипадкова для Одеської області: вона символізує спадкоємність історичних традицій у створенні національних спецслужб.

Наприклад, саме в Одесі 1886 року народився видатний військовий діяч часів Української революції 1917-1921 років, генерал-хорунжий Армії УНР, один з організаторів військової спецслужби Державного Центру УНР Всеволод Змієнко.

В Одесі розпорядженням начальника Одеської ОДА вулицю Дворянську перейменовано на вулицю Всеволода Змієнка.

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