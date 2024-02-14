Українські розвідники показали символічне затоплення російського “цезаря” (відео)

Подробиці розповіли в Головному управлінні розвідки України.

Повідомляється, що спецоперація розроблена головним управлінням розвідки у взаємодії з усіма складовими Сил безпеки і оборони України. А успішну місію зі знищення ворожого корабля здійснили спецпризначенці “Групи 13” ГУР МО України.

Ворожий корабель атакували ударними морськими дронами “Magura V5” біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка.

“У підсумку “цезар куніков” отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. Пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала”, – зазначили в ГУР.

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Реалізація спецоперації стала можливою за підтримки платформи United24.

Великий десантний корабель “Цезар Куніков” проєкту 775 – одне з найновіших російських суден. Такі кораблі призначені для висадки морського десанту на необладнане узбережжя, перекидання морем військ і вантажів. Здатні транспортувати різні види бронетехніки, включно з танками, і вивантажувати їх прямо на береговий плацдарм під час десантної операції.

Символічно, що російський офіцер Цезар Львович Куніков, чиїм ім’ям назвали корабель, був убитий рівно 81 рік тому – 14 лютого 1943 року.

“Цезар Куніков” – уже п’ятий великий десантний корабель (і четвертий проєкту 775), який вдалося вразити українським військовим. Раніше цілями українських військових уже стали десантні кораблі “Новочеркаськ” і “Мінськ” у грудні та вересні 2023 року, “Оленегорский горняк” у Новоросійську в серпні 2023-го, корабель “Саратов” у березні 2022-го.