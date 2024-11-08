Село в Одесской области назвали в честь военной разведки

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины.

Соответствующее решение приняли с целью отметить важный вклад украинской спецслужбы в защиту национальных интересов от внешних угроз, укрепление обороноспособности нашего государства и чествования побед военных разведчиков.

«Выражаем благодарность Верховной Раде Украины, команде Института национальной памяти Украины и местной громаде Гуровского за важное решение и празднование в топонимике подвига воинов ГУР», — подчеркнули в ГУР.

В разъяснении Института Национальной памяти Украины указано, что во время полномасштабной войны с россией воины ГУР выполняют комплекс сложных задач — от стратегической разведки до боевых операций по освобождению украинских земель, а также специальных миссий на оккупированных территориях и в тылу врага.

Название Гуровское неслучайно для Одесской области: оно символизирует преемственность исторических традиций в создании национальных спецслужб.

Например, именно в Одессе в 1886 году родился выдающийся военный деятель времен Украинской революции 1917-1921 годов, генерал-хорунжий Армии УНР, один из организаторов военной спецслужбы Государственного Центра УНР Всеволод Змиенко.

В Одессе распоряжением начальника Одесской ОГА улица Дворянская переименована в улицу Всеволода Змиенко.