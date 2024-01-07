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До Одеської області не долетіли 4 ракети росіян

До Одеської області не долетіли 4 ракети росіян

Протягом минулої доби, 6 січня 2024 року, російські агресори випустили у бік Одеської області 4 крилаті ракети. Але вони не досягли цiлi.

Про це повідомили у прес-службі Сил оборони Півдня України.

«Противник здійснив 4 авіаційних удари із застосуванням 4 авіаційних крилатих ракет у напрямку Одещини та 1 ракети в напрямку Херсонщини. Ракети втратили бойову здатність у повітрі»,

– зазначається у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що ворог завдав авіаційного удару із застосуванням 6 керованих авіабомб по напівзруйнованій Зміївці на Херсонщині. Жертв серед населення немає.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 7 січня росіяни атакували Україну ударними безпілотниками типу «Shahed-136/131». Сили протиповітряної оборони збили над Одещиною два «шахеди».

Про ракетну загрозу по всій території України повідомлялося і сьогодні вранці, 7 січня – близько 10:00 було оголошено повітряну тривогу. Причиною став зліт ворожого МіГ-31К, що є потенційним ракетоносієм. Але за годину пролунав відбій тривоги.

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