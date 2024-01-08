У ніч проти 8 січня російські дрони атакували Одещину: внаслідок атаки виникла пожежа

Про це повідомили в Силах оборони півдня України.

У повідомленні йдеться, що ворожі дрони типу “Shahed-131/136” в напрямку Одещини були випущені з акваторії Чорного моря. Сили оборони півдня складом своїх підрозділів ППО збили всі 8 ворожих дронів-камікадзе:

7 безпілотників захисники неба знищили на Одещині,

1 – на Миколаївщині.

Внаслідок падіння уламків одного зі збитих БпЛА, які впали на відкритій території Одеського району, виникла пожежа. Вогонь оперативно ліквідували. Руйнувань та постраждалих немає.

“Одеське життя” також написало, що ранок 8 січня 2024 року розпочався для українців із повітряної тривоги по всій країні. Росія знову масово запускає ракети. Цього разу ворожий удар збігся за часом із природною стихією: у різних частинах України спостерігається сильний вітер, дощ та сніг.

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