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У ніч проти 8 січня російські дрони атакували Одещину: внаслідок атаки виникла пожежа

У ніч проти 8 січня російські дрони атакували Одещину: внаслідок атаки виникла пожежа

Протягом двох годин росіяни атакували Одещину та Миколаївщину ударними дронами. Усього в ніч на 8 січня 2024 року випустили 8 “шахедів”, які були знищені Силами ППО.

Про це повідомили в Силах оборони півдня України.

У повідомленні йдеться, що ворожі дрони типу “Shahed-131/136” в напрямку Одещини були випущені з акваторії Чорного моря. Сили оборони півдня складом своїх підрозділів ППО збили всі 8 ворожих дронів-камікадзе:

  • 7 безпілотників захисники неба знищили на Одещині,
  • 1 – на Миколаївщині.

Внаслідок падіння уламків одного зі збитих БпЛА, які впали на відкритій території Одеського району, виникла пожежа. Вогонь оперативно ліквідували. Руйнувань та постраждалих немає.

“Одеське життя” також написало, що ранок 8 січня 2024 року розпочався для українців із повітряної тривоги по всій країні. Росія знову масово запускає ракети. Цього разу ворожий удар збігся за часом із природною стихією: у різних частинах України спостерігається сильний вітер, дощ та сніг.

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