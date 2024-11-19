Руїни, попіл і кров для поранених: як Одеса оговтується після ракетного удару (фоторепортаж)

Одеса сумує за загиблими внаслідок російської атаки на місто 18 листопада. Унаслідок удару понад півсотні людей дістали поранення, пошкоджено будинки, згоріли автомобілі. Кореспондент «Одеського Життя» показав, який вигляд має місце прильоту сьогодні, 19 листопада.
У понеділок, 18 листопада, ворог укотре завдав ракетного удару по густонаселеному району Одеси. Місто атакували балістичною ракетою «Іскандер-М». Її збили сили ППО. Уламки смертоносного снаряда впали в житловому секторі, на місці падіння утворилася глибока вирва.
Унаслідок атаки загинули десять одеситів. Постраждали 55 осіб, троє – перебувають у вкрай важкому стані. Сьогодні одесити здають кров для поранених.
За даними поліції, у центрі Одеси пошкоджено сім житлових будинків, три навчальні заклади, банк, дві адмінбудівлі, 28 автомобілів.
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