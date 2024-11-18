Пораненим одеситам терміново потрібна кров

Про це повідомили в Одеській міській раді.

Завтра 19 листопада одеситів запрошують поповнити банк крові міської лікарні №11.

Потрібні всі групи крові.

Прийом донорів буде відбуватися з 9:00 до 12:30 за адресою вул. Нестеренка (Ак. Воробйова), 5. Головний вхід, далі за вказівником Трансфузіологія.

Окремо наголошується на потребі в донорах груп 3(+) і 4(+). Цих людей запрошують здати кров у Приморському районі в 9:00 за попередньою реєстрацією. Реєстрація за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD7OlymUSHjMqyArXFXW_zFhqOSyivDZxdw0d8gepVp_vn4A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Хто може бути донором крові

Людина віком 18-60 років

Вага більше 50 кг

Громадянин України (або ВНЖ)

Абсолютні протипоказання до донорства:

❌ ВІЛ та СНІД

❌ Вірусні гепатити В і С, сифіліс

❌ Активний туберкульоз

❌ Цукровий діабет та інші важкі ендокринні хвороби

❌ Онкозахворювання

❌ Хронічна ниркова недостатність

❌ Важкі шкірні хвороби (псоріаз, екзема тощо)

❌ Епілепсія, психічні розлади

❌ Операції щодо ампутації/видалення органа (за винятком апендиксу та жовчного міхура )

❌ Трансплантація органів

Тимчасові протипоказання

Але навіть у здорової людини існують стани, при яких вона тимчасово не може бути донором. Тож нагадуємо перелік тимчасових обмежень до донорства та терміни їх дії:

Інфекційні хвороби, грип, ГРВІ та інше – 2 тижні після одужання

Туберкульоз – 2 роки після дати підтвердженого одужання

Гепатит А – 1 рік після одужання (гепатит В і С – повна заборона донорства)

Татуювання, татуаж, пірсинг – 6 місяців

Хірургічні операції – 6 місяців (видалення органів, окрім апендиксу та жовчного міхура – повна заборона донорства)

Незначні оперативні втручання – 1 тиждень

Вагітність – 6 місяців після пологів

Годування дитини – 3 місяці після завершення лактації

Менструація – 5 днів після останнього дня

Прийом антибіотиків, противірусних ліків – 2 тижні

Прийом анальгетиків, аспірину та інших саліцилатів – 72 години. Також не можна здавати кров при прийомі антидепресантів.

Прийом гормональних таблеток (в тому числі оральної контрацепції) – можно бути донором, якщо лікар дозволяє перервати прийом препаратів на 24-48 годин. Якщо у жінки стоїть гормональна спіраль – донором бути можна.

Вживання алкоголю – 48 годин

У дорослому віці зазвичай роблять ревакцинацію від дифтерії та правця вакциною АДП-м, а також щеплення від COVID-19.

Жодна з цих вакцин не містить живих компонентів, тому якщо Ви добре почуваєтеся – можна здавати кров вже наступного дня після вакцинації.

Підготовка до донації

Як підготуватися до здачі крові:

💊 За 72 години до донації – утримайтеся від прийому аспірину, анальгіну та інших знеболюючих, гормональних ліків;

🍷 За 48 годин до донації – виключити алкоголь.

Що не можна їсти перед донацією:

❌ жирне м’ясо, сало, шинка, ковбаси, копченості, гостра та смажена їжа

❌ молочні продукти, у тому числі йогурти, сир, сметана, масло

❌ банани, цитрусові, фініки, авокадо, буряк

❌ яйця

❌ чіпси, сухарики, насіння, снеки, кетчуп, майонез

❌ солодкі магазинні газировки та енергетики

❌ шоколад, халва, горіхи

Якщо курите – не можна палити 2 години перед донацією та 1-2 години після – щоб не нашкодити ні собі, ні тому, хто отримає вашу кров.

Вранці перед здачею крові обов’язково поснідайте, але без жирної та молочної їжі. Краще з’їсти кашу (вівсянка, рис, гречка) або макарони, зварені на воді, варену або печену картоплю, сухарик або дієтичне печиво без начинки, солодкий чай.

На донацію візьміть з собою паспорт, а ще гарний настрій – адже ви рятуєте людське життя!

Одеситів просять долучитися до проєкту “Донор Одеса”, який з початку війни забезпечив понад 9 тисяч донацій крові.