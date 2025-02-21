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Багатьох українців обурили нещодавні висловлювання (і це ще м’яко кажучи) президента США. А ось когось вони надихнули на створення безлічі кумедних мемів та «фотожаб». Пропонуємо вашій увазі цікаву добірку.

А почнемо ми з обкладинки британського видання Daily Mail, що облетіла світ, на якій зобразили Трампа у вигляді пуделя, якого тримає за поводок російський диктатор Путін:

Рудий пудель путінаТрамп і путін, мем

Ну а далі, як кажуть, закрутилося-понеслося:

Карикатура про Трампа и путина

мем про Трампа

Трамп и путин, мем

Мем про Трампа, Один дома

Мем про Трампа, серенада

Трамп и путин, Арктика

Трамп второй Чемберлен

Мем про Трампа: сам пришел

как Трамп смотрит на путина

Трамп и Папа Римский

І про «еволюцію» російського диктатора також не забули:

"Эволюция" путина

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