Багатьох українців обурили нещодавні висловлювання (і це ще м’яко кажучи) президента США. А ось когось вони надихнули на створення безлічі кумедних мемів та «фотожаб». Пропонуємо вашій увазі цікаву добірку.
А почнемо ми з обкладинки британського видання Daily Mail, що облетіла світ, на якій зобразили Трампа у вигляді пуделя, якого тримає за поводок російський диктатор Путін:
Ну а далі, як кажуть, закрутилося-понеслося:
І про «еволюцію» російського диктатора також не забули:
А ще ви можете дізнатися:
- Як одесити з Днем закоханих вітають;
- Про важливе придбання «другої армії світу»;
- Що чекає на одеситів, коли в місто повалять інвестиції Трампа? (відео).